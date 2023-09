Max Verstappen tinha dúvidas: "Não tinha a certeza".

Com a sua vitória no Japão, Max Verstappen tornou o sexto título de campeão do mundo da Red Bull Racing um facto. O holandês fala de duas situações em que duvidou da sua 48ª vitória num GP.

2023 marca o 75º aniversário da Honda, e Max Verstappen ofereceu aos japoneses um presente apropriado: a vitória no Grande Prémio do Japão no circuito de Suzuka da Honda, ao mesmo tempo que significa que a Red Bull Racing ganhou a Taça dos Construtores pela sexta vez (2010, 2011, 2012, 2013, 2022 e 2023), a segunda vez com o parceiro de motor Honda. A RBR assegurou o título seis corridas antes do final da época.

Max Verstappen vibra após a sua 48ª vitória na categoria rainha: "A chave para o sucesso é um carro que é ainda mais rápido do que o do ano passado. Para além disso, penso que a nossa grande força é que temos pessoal de primeira classe em todas as posições, todos são excelentes no que fazem e a comunicação entre todos é correcta."

"Tenho muito orgulho em fazer parte desta equipa. Um grande obrigado também aos profissionais que nunca se vêem na televisão, em casa, na fábrica de carros de corrida. Estou muito grato por este excelente carro de corrida que construíram para mim e que posso conduzir."

Max Verstappen parecia intocável no Japão, mas de acordo com o holandês, tudo poderia ter sido diferente: "No início ficou um pouco apertado demais para o meu gosto."

"Piastri fez um bom arranque e atacou à minha direita, mas Norris fez um arranque ainda melhor e atacou à esquerda. De repente, vi-me entre os dois McLaren e pensei: "Bolas, estou a ficar sem espaço!"

"Depois tive de me defender de forma bastante robusta na primeira e segunda curvas, mas felizmente encontrei boa aderência e consegui defender a minha liderança.



"Depois disso, tudo correu bem. O carro era maravilhoso de conduzir, foi fácil para mim cuidar dos pneus com um carro tão bem equilibrado."



"O meu único ponto de interrogação, depois de ter conquistado a liderança, era a estratégia de pneus: tínhamos reservado dois conjuntos de rolos médios-duros e um conjunto de Pirelli duros. Os adversários, por outro lado, estavam a trabalhar com dois conjuntos de pneus duros e um conjunto de médio duro. Não tinha a certeza se a nossa estratégia seria a melhor. Mas, no final, tudo correu tão bem na corrida como nos dois dias de treinos anteriores".



Como Sergio Pérez não conseguiu marcar pontos no Japão, um resultado entre os três primeiros no próximo Qatar Sprint, a 7 de outubro, será suficiente para Max Verstappen garantir o seu terceiro título consecutivo no Campeonato do Mundo de Pilotos.





GP do Japão, Circuito de Suzuka

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:30:58.421 h

02 Lando Norris (GB), McLaren, +19,387 s

03 Oscar Piastri (AUS), McLaren, +36,494

04º Charles Leclerc (MC), Ferrari, +43,998

05 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +49,376

06 Carlos Sainz (E), Ferrari, +50,221

07 George Russell (GB), Mercedes, +57,659

08 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:14,725

09 Esteban Ocon (F), Alpine, +1:19.678

10º Pierre Gasly (F), Alpine, +1:23.155

11º Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 volta

12º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 volta

13º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 volta

14º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 volta

15º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 volta

Saída

Alex Albon (T), Williams, danos de colisão

Logan Sargeant (EUA), Williams, danos causados por colisão

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, falha na asa traseira

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, danos por colisão

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, danos por colisão





Classificação do Campeonato do Mundo (após 16 de 22 Grandes Prémios, incluindo 3 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 400 pontos

02 Pérez 223

03. Hamilton 190

04. Alonso 174

05. Sainz 150

06. Leclerc 135

07 Norris 115

08. Russell 115

09º Piastri 57

10º Stroll 47

11º Gasly 46

12º Ocon 38

13º Albon 21

14º Hülkenberg 9

15º Bottas 6

16º Zhou 4

17º Tsunoda 3

18º Magnussen 3

19º Lawson 2

20º Sargeant 0

21 De Vries 0

22º Ricciardo 0



Taça dos Construtores

01º Red Bull Racing 623 pontos

02 Mercedes 305

03. Ferrari 285

04. Aston Martin 221

05. McLaren 172

06. Alpine 84

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 5