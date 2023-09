Fernando Alonso tras el GP de Japón: Críticas a la estrategia

"Creo que podemos conseguir algunos buenos puntos", dijo Fernando Alonso tras la calificación, en la que apenas logró entrar en la Q3. Al final de la crono del sábado, no pasó del décimo puesto, pero no se desanimó por ello. El bicampeón del mundo demostró sus habilidades desde el principio y remontó algunas posiciones en los primeros metros.

Al final, sin embargo, el ambicioso español tuvo que conformarse con el octavo puesto. Pese a todo, mantuvo: "Ha sido una buena carrera". Y el 32 veces ganador de un GP describió: "He hecho una gran salida y he podido remontar hasta la sexta posición en la primera vuelta. Luego tuvimos un buen ritmo de carrera".

Pero Alonso también expresó sus críticas: "Creo que no sacamos lo mejor de la estrategia. Probablemente entramos en boxes demasiado pronto al principio, así que eso probablemente afectó un poco al resultado final". Y relató: "En cuanto cambié a los neumáticos duros, me costó un poco. Pero luego, en el segundo juego del compuesto duro, fui bastante competitivo. Al final pude evitar que los Alpine me pasaran".

El actual cuarto clasificado del mundial comentó que sus rivales directos McLaren, Ferrari y Mercedes estaban más fuertes: "Creo que estamos en una posición ligeramente mejor de lo que sugiere el resultado de hoy. Tal vez el sexto puesto habría sido posible después de esta salida, pero sin duda el séptimo. Pero los McLaren están un poco lejos en este momento. Tenemos que mirar, todo el mundo en la fábrica está trabajando sin descanso, para que podamos tener algunas piezas nuevas en el coche antes del final de la temporada."

GP de Japón, Circuito de Suzuka

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:30:58.421 h

02 Lando Norris (GB), McLaren, +19.387 seg.

03 Oscar Piastri (AUS), McLaren, +36.494

04º Charles Leclerc (MC), Ferrari, +43.998

05º Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +49.376

06º Carlos Sainz (E), Ferrari, +50.221

07º George Russell (GB), Mercedes, +57,659

08º Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:14.725

09º Esteban Ocon (F), Alpine, +1:19.678

10º Pierre Gasly (F), Alpine, +1:23.155

11º Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 vuelta

12º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 vuelta

13º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 vuelta

14º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 vuelta

15º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 vuelta

Fuera

Alex Albon (T), Williams, daños por colisión

Logan Sargeant (USA), Williams, daños por colisión

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, fallo en el alerón trasero

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, daños por colisión

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, daños por colisión





Clasificación del Campeonato del Mundo (tras 16 de 22 Grandes Premios, incl. 3 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 400 puntos

02. Pérez 223

03. Hamilton 190

04. Alonso 174

05. Sainz 150

06. Leclerc 135

07. Norris 115

08. Russell 115

09º Piastri 57

10º Stroll 47

11º Gasly 46

12º Ocon 38

13º Albon 21

14º Hülkenberg 9

15º Bottas 6

16º Zhou 4

17º Tsunoda 3

18º Magnussen 3

19º Lawson 2

20º Sargeant 0

21 De Vries 0

22º Ricciardo 0

Copa de Constructores

01º Red Bull Racing 623 puntos

02. Mercedes 305

03. Ferrari 285

04. Aston Martin 221

05. McLaren 172

06. Alpine 84

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 5