Fernando Alonso après le GP du Japon : critique de la stratégie

Fernando Alonso a pris le départ du GP de Suzuka en 10e position et a franchi la ligne d'arrivée en 8e position. Il a ensuite parlé d'une bonne course, mais a aussi émis des critiques sur la stratégie des pneus.

"Je pense que nous pouvons marquer quelques bons points", a déclaré Fernando Alonso après les qualifications, au cours desquelles il est passé de justesse en Q3. A l'issue de la course contre la montre du samedi, il n'a pas pu faire mieux que la dixième place, mais il ne s'est pas laissé décourager pour autant. Le double champion du monde a démontré ses capacités dès le départ et a gagné plusieurs positions dès les premiers mètres.

Mais à la fin, l'ambitieux Espagnol a dû se contenter de la huitième place. Il a néanmoins maintenu : "C'était une bonne course". Et le 32 fois vainqueur de GP de décrire : "J'ai pris un super départ et j'ai pu remonter en sixième position au premier tour. Nous avons ensuite eu un bon rythme de course".

Mais Alonso a aussi émis des critiques : "Je pense que nous n'avons pas tiré le meilleur parti de la stratégie. Nous avons probablement tourné trop tôt vers les stands au début, ce qui a sans doute un peu influencé le résultat final". Et il rapportait : "Dès que je suis passé aux pneus durs, j'ai eu un peu de mal. Mais avec le deuxième train de pneus durs, j'étais assez compétitif. J'ai pu empêcher les gars d'Alpine de passer à la fin".

L'actuel quatrième du championnat du monde a commenté ainsi le fait que ses concurrents directs, McLaren, Ferrari et Mercedes, se soient montrés plus forts : "Je pense que nous sommes un peu mieux placés que ne le laisse supposer le résultat d'aujourd'hui. Peut-être que la sixième place aurait été possible après ce départ, mais certainement la septième. Mais les gars de McLaren sont actuellement un peu trop loin. Nous devons regarder, tout le monde à l'usine travaille 24 heures sur 24 pour que nous puissions apporter quelques nouvelles pièces à la voiture avant la fin de la saison".

GP du Japon, circuit de Suzuka

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:30:58,421 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +19,387 sec

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +36,494

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +43,998

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +49,376

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +50,221

07. George Russell (GB), Mercedes, +57,659

08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:14,725

09. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:19,678

10. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:23,155

11. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 tour

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 tour

13. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 tour

14. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 tour

15. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 tour

Out

Alex Albon (T), Williams, dommages dus à une collision

Logan Sargeant (USA), Williams, dommages de collision

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, panne d'aileron arrière

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, dommages de collision

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, dommages de collision





Classement au championnat du monde (après 16 des 22 Grand Prix, y compris 3 des 6 sprints)

Pilote

01. Verstappen 400 points

02. Pérez 223

03. Hamilton 190

04. Alonso 174

05. Sainz 150

06. Leclerc 135

07. Norris 115

08. Russell 115

09. Piastri 57

10. Stroll 47

11. Gasly 46

12. Ocon 38

13. Albon 21

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 6

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. Sargeant 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0

Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 623 points

02. Mercedes 305

03. Ferrari 285

04. Aston Martin 221

05. McLaren 172

06. Alpine 84

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 5