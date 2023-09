Fernando Alonso dopo il GP del Giappone: critiche alla strategia

Fernando Alonso ha iniziato il GP di Suzuka dal 10° posto in griglia e ha tagliato il traguardo in ottava posizione. In seguito, ha parlato di una buona gara, ma ha anche espresso parole critiche quando si è trattato della strategia dei pneumatici.

"Penso che possiamo ottenere dei buoni punti", ha dichiarato Fernando Alonso dopo le qualifiche, in cui è riuscito a entrare solo per poco nella Q3. Al termine dell'inseguimento cronometrico del sabato, non è andato oltre il decimo posto, ma non si è scoraggiato. Il due volte campione del mondo ha mostrato le sue capacità fin dall'inizio e ha recuperato alcune posizioni nei primi metri.

Alla fine, però, l'ambizioso spagnolo si è dovuto accontentare dell'ottavo posto. Tuttavia, ha dichiarato: "È stata una buona gara". E il 32 volte vincitore del GP ha descritto: "Ho fatto un'ottima partenza e sono riuscito a salire in sesta posizione al primo giro. Poi abbiamo avuto un buon ritmo di gara".

Ma Alonso ha anche espresso delle critiche: "Credo che non abbiamo sfruttato al meglio la strategia. Probabilmente abbiamo fatto i pit stop troppo presto all'inizio, e questo ha influito un po' sul risultato finale". E ha aggiunto: "Non appena sono passato alle gomme dure, ho faticato un po'. Ma poi, con il secondo set di mescole dure, sono stato abbastanza competitivo. Alla fine sono riuscito a non far passare gli alpini".

L'attuale quarto nel campionato mondiale ha commentato il fatto che i suoi diretti rivali McLaren, Ferrari e Mercedes erano più forti: "Penso che siamo in una posizione leggermente migliore di quanto il risultato di oggi suggerisca. Forse il sesto posto sarebbe stato possibile dopo questa partenza, ma sicuramente il settimo. Ma i ragazzi della McLaren sono un po' troppo lontani al momento. Dobbiamo cercare, tutti in fabbrica stanno lavorando 24 ore su 24, in modo da poter montare alcune nuove parti sulla vettura prima della fine della stagione".

GP del Giappone, Circuito di Suzuka

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:30:58.421 h

02 Lando Norris (GB), McLaren, +19,387 sec.

03 Oscar Piastri (AUS), McLaren, +36,494

04 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +43.998

05 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +49.376

06° Carlos Sainz (E), Ferrari, +50,221

07° George Russell (GB), Mercedes, +57.659

08 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:14.725

09 - Esteban Ocon (F), Alpine, +1:19.678

10° Pierre Gasly (F), Alpine, +1:23.155

11° Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 giro

12° Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 giro

13° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 giro

14° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 giro

15° Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 giro

Fuori

Alex Albon (T), Williams, danni da collisione

Logan Sargeant (USA), Williams, danno da collisione

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, rottura dell'ala posteriore

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, danno da collisione

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, danno da collisione





Classifica del Campionato del mondo (dopo 16 Gran Premi su 22, inclusi 3 sprint su 6)

Piloti

01 Verstappen 400 punti

02. Pérez 223

03. Hamilton 190

04. Alonso 174

05. Sainz 150

06. Leclerc 135

07 Norris 115

08. Russell 115

09° Piastri 57

10° Stroll 47

11° Gasly 46

12° Ocon 38

13° Albon 21

14° Hülkenberg 9

15° Bottas 6

16° Zhou 4

17° Tsunoda 3

18° Magnussen 3

19° Lawson 2

20° Sargeant 0

21 De Vries 0

22° Ricciardo 0

Coppa Costruttori

01. Red Bull Racing 623 punti

02. Mercedes 305

03. Ferrari 285

04. Aston Martin 221

05. McLaren 172

06. Alpine 84

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlfaTauri 5