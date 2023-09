Fernando Alonso após o GP do Japão: Críticas à estratégia

"Acho que podemos conseguir alguns bons pontos", disse Fernando Alonso após a qualificação, na qual só conseguiu entrar na Q3. No final da corrida cronometrada de sábado, não conseguiu mais do que o décimo lugar, mas não se deixou desencorajar por esse facto. O bicampeão mundial mostrou as suas capacidades logo no início e subiu algumas posições nos primeiros metros.

No final, porém, o ambicioso espanhol teve de se contentar com o oitavo lugar. No entanto, ele afirma: "Foi uma boa corrida". E o 32 vezes vencedor de GPs descreveu: "Tive um ótimo arranque e consegui subir para a sexta posição na primeira volta. Depois tivemos um bom ritmo de corrida".

Mas Alonso também expressou críticas: "Acho que não tiramos o melhor proveito da estratégia. provavelmente fizemos o pit stop muito cedo no início, o que provavelmente afetou um pouco o resultado final". E relatou: "Assim que mudei para os pneus duros, tive algumas dificuldades. Mas depois, no segundo conjunto de pneus duros, estava bastante competitivo. Consegui evitar que os tipos da Alpine passassem no final."

O atual quarto classificado do campeonato do mundo comentou o facto de os seus rivais directos McLaren, Ferrari e Mercedes terem sido mais fortes: "Penso que estamos numa posição ligeiramente melhor do que o resultado de hoje sugere. Talvez o sexto lugar fosse possível depois deste arranque, mas definitivamente o sétimo. Mas os rapazes da McLaren estão um pouco longe de mais neste momento. Temos de procurar, toda a gente na fábrica está a trabalhar sem parar, para podermos ter algumas peças novas no carro antes do final da época."

GP do Japão, Circuito de Suzuka

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:30:58.421 h

02 Lando Norris (GB), McLaren, +19,387 s

03 Oscar Piastri (AUS), McLaren, +36,494

04º Charles Leclerc (MC), Ferrari, +43,998

05 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +49,376

06º Carlos Sainz (E), Ferrari, +50,221

07º George Russell (GB), Mercedes, +57,659

08 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:14.725

09 - Esteban Ocon (F), Alpine, +1:19.678

10º Pierre Gasly (F), Alpine, +1:23.155

11º Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 volta

12º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 volta

13º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 volta

14º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 volta

15º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 volta

Saída

Alex Albon (T), Williams, danos de colisão

Logan Sargeant (EUA), Williams, danos causados por colisão

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, falha na asa traseira

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, danos por colisão

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, danos por colisão





Classificação do Campeonato do Mundo (após 16 de 22 Grandes Prémios, incluindo 3 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 400 pontos

02 Pérez 223

03. Hamilton 190

04. Alonso 174

05. Sainz 150

06. Leclerc 135

07 Norris 115

08. Russell 115

09º Piastri 57

10º Stroll 47

11º Gasly 46

12º Ocon 38

13º Albon 21

14º Hülkenberg 9

15º Bottas 6

16º Zhou 4

17º Tsunoda 3

18º Magnussen 3

19º Lawson 2

20º Sargeant 0

21 De Vries 0

22º Ricciardo 0

Taça dos Construtores

01º Red Bull Racing 623 pontos

02 Mercedes 305

03. Ferrari 285

04. Aston Martin 221

05. McLaren 172

06. Alpine 84

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 5