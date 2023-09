Charles Leclerc (Ferrari/4º): "Entonces tengo preocupaciones".

Una persona con el vaso vacío diría: Ferrari sólo fue tercero en Japón, por detrás de Red Bull Racing y McLaren. Una persona con el vaso lleno diría: Mercedes venció, la diferencia se redujo a 20 puntos.

Charles Leclerc terminó cuarto para Ferrari en Suzuka, su compañero de establo, el ganador de Singapur Carlos Sainz, fue sexto; los pilotos de Mercedes, quinto (Lewis Hamilton) y séptimo (George Russell). Así pues, Ferrari volvió a recortar cuatro puntos a Mercedes en la lucha por el segundo puesto de la Copa de Constructores, por detrás de Red Bull Racing.

El monegasco Leclerc comenta su carrera en el circuito de Suzuka: "No tuvimos ninguna oportunidad contra McLaren, pero no es una sorpresa para mí. McLaren ya era bastante fuerte en Silverstone y allí tenemos curvas similares a las de aquí en Suzuka".

"Si McLaren ha mejorado realmente en todos los circuitos o sólo en algunos, lo sabré con certeza en Qatar. Si allí también estamos por detrás de ellos, entonces estaré preocupado".

Leclerc tuvo que tener cuidado de no dejar que Lewis Hamilton, la estrella de Mercedes, se le acercara demasiado al final del GP de Japón. "Hubo una fase en la que tuve que adelantar a George Russell, que tenía problemas con los neumáticos. Más atrás, Hamilton se acercaba. Así que lo supe: tenía que pasar a George lo antes posible".



"Me preparé para todo, como que Russell hiciera jugadas delante de mí para que no pudiera pasarle, lo que habría dado a Hamilton la oportunidad de ponerse a mi rebufo. Tuve que adelantar a Russell por el exterior en la curva 2, lo que fue un poco arriesgado, pero mereció la pena".





GP de Japón, Circuito de Suzuka

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:30:58.421 h

02 Lando Norris (GB), McLaren, +19.387 seg.

03 Oscar Piastri (AUS), McLaren, +36.494

04º Charles Leclerc (MC), Ferrari, +43.998

05º Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +49.376

06º Carlos Sainz (E), Ferrari, +50.221

07º George Russell (GB), Mercedes, +57,659

08º Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:14.725

09º Esteban Ocon (F), Alpine, +1:19.678

10º Pierre Gasly (F), Alpine, +1:23.155

11º Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 vuelta

12º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 vuelta

13º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 vuelta

14º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 vuelta

15º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 vuelta

Fuera

Alex Albon (T), Williams, daños por colisión

Logan Sargeant (USA), Williams, daños por colisión

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, fallo en el alerón trasero

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, daños por colisión

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, daños por colisión





Clasificación del Campeonato del Mundo (tras 16 de 22 Grandes Premios, incl. 3 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 400 puntos

02. Pérez 223

03. Hamilton 190

04. Alonso 174

05. Sainz 150

06. Leclerc 135

07. Norris 115

08. Russell 115

09º Piastri 57

10º Stroll 47

11º Gasly 46

12º Ocon 38

13º Albon 21

14º Hülkenberg 9

15º Bottas 6

16º Zhou 4

17º Tsunoda 3

18º Magnussen 3

19º Lawson 2

20º Sargeant 0

21 De Vries 0

22º Ricciardo 0



Copa de Constructores

01º Red Bull Racing 623 puntos

02. Mercedes 305

03. Ferrari 285

04. Aston Martin 221

05. McLaren 172

06. Alpine 84

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 5