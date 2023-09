Charles Leclerc (Ferrari/4°): "Allora sono preoccupato".

Una persona con il bicchiere vuoto direbbe: la Ferrari è stata solo terza in Giappone, dietro a Red Bull Racing e McLaren. Un bicchiere pieno direbbe: Mercedes battuta, distacco ridotto a 20 punti.

Charles Leclerc è arrivato quarto per la Ferrari a Suzuka, il suo compagno di scuderia, il vincitore di Singapore Carlos Sainz, è arrivato sesto; i piloti Mercedes sono arrivati quinti (Lewis Hamilton) e settimi (George Russell). Pertanto, la Ferrari ha nuovamente rosicchiato quattro punti al vantaggio della Mercedes, nella lotta per il secondo posto nella Coppa Costruttori dietro alla Red Bull Racing.

Il monegasco Leclerc commenta così la sua gara sul circuito di Suzuka: "Non avevamo alcuna possibilità contro la McLaren, ma non è una sorpresa per me. La McLaren era già abbastanza forte a Silverstone e le curve sono simili a quelle di Suzuka".

"Se la McLaren ha davvero guadagnato su tutta la linea o solo su alcuni circuiti, ne avrò la certezza in Qatar. Se saremo dietro di loro anche lì, allora sarò preoccupato".

Leclerc ha dovuto fare attenzione a non lasciare che la stella della Mercedes Lewis Hamilton si avvicinasse troppo a lui alla fine del GP del Giappone. "C'è stata una fase in cui ho dovuto superare George Russell, che stava lottando con le gomme in crisi. Più indietro Hamilton si stava avvicinando. Quindi sapevo che dovevo superare George il prima possibile".



"Mi sono preparato a tutto, ad esempio al fatto che Russell mi avrebbe fatto passare davanti, impedendomi di passare e dando così la possibilità a Hamilton di entrare nella mia scia. Ho dovuto passare Russell all'esterno alla curva 2, il che è stato un po' rischioso, ma ha dato i suoi frutti".





GP del Giappone, Circuito di Suzuka

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:30:58.421 h

02 Lando Norris (GB), McLaren, +19.387 sec.

03 Oscar Piastri (AUS), McLaren, +36,494

04 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +43.998

05 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +49.376

06° Carlos Sainz (E), Ferrari, +50,221

07° George Russell (GB), Mercedes, +57.659

08 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:14.725

09 - Esteban Ocon (F), Alpine, +1:19.678

10° Pierre Gasly (F), Alpine, +1:23.155

11° Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 giro

12° Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 giro

13° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 giro

14° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 giro

15° Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 giro

Fuori

Alex Albon (T), Williams, danni da collisione

Logan Sargeant (USA), Williams, danno da collisione

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, rottura dell'ala posteriore

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, danno da collisione

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, danno da collisione





Classifica del Campionato del mondo (dopo 16 Gran Premi su 22, inclusi 3 sprint su 6)

Piloti

01 Verstappen 400 punti

02. Pérez 223

03. Hamilton 190

04. Alonso 174

05. Sainz 150

06. Leclerc 135

07 Norris 115

08. Russell 115

09° Piastri 57

10° Stroll 47

11° Gasly 46

12° Ocon 38

13° Albon 21

14° Hülkenberg 9

15° Bottas 6

16° Zhou 4

17° Tsunoda 3

18° Magnussen 3

19° Lawson 2

20° Sargeant 0

21 De Vries 0

22° Ricciardo 0



Coppa Costruttori

01. Red Bull Racing 623 punti

02. Mercedes 305

03. Ferrari 285

04. Aston Martin 221

05. McLaren 172

06. Alpine 84

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlfaTauri 5