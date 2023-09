Charles Leclerc (Ferrari/4º): "Então tenho preocupações".

A Ferrari aproxima-se da Mercedes na Taça dos Construtores com um bom resultado de equipa no Japão, ainda a 20 pontos de distância. Charles Leclerc diz, após o 4º lugar: "Já estava à espera disto.

Uma pessoa com o copo vazio diria: a Ferrari foi apenas terceira no Japão, atrás da Red Bull Racing e da McLaren. Uma pessoa com o copo cheio diria: a Mercedes foi derrotada, a diferença foi reduzida para 20 pontos.

Charles Leclerc terminou em quarto lugar para a Ferrari em Suzuka, o seu companheiro de estábulo, o vencedor de Singapura Carlos Sainz, foi sexto; os pilotos da Mercedes em quinto (Lewis Hamilton) e sétimo (George Russell). Assim, a Ferrari voltou a tirar quatro pontos da liderança da Mercedes, na luta pelo segundo lugar na Taça dos Construtores, atrás da Red Bull Racing.

O monegasco Leclerc fala sobre a sua corrida no Circuito de Suzuka: "Não tivemos qualquer hipótese contra a McLaren, mas não é uma surpresa para mim. A McLaren já era bastante forte em Silverstone e temos curvas semelhantes às de Suzuka".

"Se a McLaren conseguiu realmente ganhos em toda a linha ou apenas em determinados circuitos, terei a certeza disso no Qatar. Se lá também estivermos atrás deles, então ficarei preocupado."

Leclerc teve de ter cuidado para não deixar a estrela da Mercedes, Lewis Hamilton, aproximar-se demasiado dele no final do GP do Japão. "Houve uma fase em que tive de passar o George Russell, que estava a lutar com os pneus. Mais atrás, Hamilton estava a aproximar-se. Então eu sabia - eu tinha que passar George o mais rápido possível."



"Preparei-me para tudo, como o Russell a fazer jogadas à minha frente para que eu não conseguisse passar, o que teria dado a Hamilton a oportunidade de entrar no meu slipstream. Tive de passar o Russell por fora na curva 2, o que foi um pouco arriscado, mas valeu a pena."





GP do Japão, Circuito de Suzuka

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:30:58.421 h

02 Lando Norris (GB), McLaren, +19,387 s

03 Oscar Piastri (AUS), McLaren, +36,494

04 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +43,998

05 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +49,376

06º Carlos Sainz (E), Ferrari, +50,221

07º George Russell (GB), Mercedes, +57,659

08 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:14.725

09 - Esteban Ocon (F), Alpine, +1:19.678

10º Pierre Gasly (F), Alpine, +1:23.155

11º Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 volta

12º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 volta

13º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 volta

14º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 volta

15º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 volta

Saída

Alex Albon (T), Williams, danos de colisão

Logan Sargeant (EUA), Williams, danos causados por colisão

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, falha na asa traseira

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, danos por colisão

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, danos por colisão





Classificação do Campeonato do Mundo (após 16 de 22 Grandes Prémios, incluindo 3 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 400 pontos

02 Pérez 223

03. Hamilton 190

04. Alonso 174

05. Sainz 150

06. Leclerc 135

07 Norris 115

08. Russell 115

09º Piastri 57

10º Stroll 47

11º Gasly 46

12º Ocon 38

13º Albon 21

14º Hülkenberg 9

15º Bottas 6

16º Zhou 4

17º Tsunoda 3

18º Magnussen 3

19º Lawson 2

20º Sargeant 0

21 De Vries 0

22º Ricciardo 0



Taça dos Construtores

01º Red Bull Racing 623 pontos

02 Mercedes 305

03. Ferrari 285

04. Aston Martin 221

05. McLaren 172

06. Alpine 84

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 5