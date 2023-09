Sergio Pérez sobre el fracaso en Japón: "Ha sido un desastre".

Sergio Pérez no tuvo suerte en Japón. El 16º Gran Premio de la temporada se acabó para el mexicano poco después de que se apagaran las luces. Al final, tuvo que aceptar una amarga retirada.

Mientras Max Verstappen celebraba una nueva victoria en Japón, su compañero de equipo en Red Bull Racing, Sergio Pérez, tuvo una carrera para olvidar. El mexicano chocó con Carlos Sainz y Lewis Hamilton en la salida y se dirigió a boxes durante el primer periodo del coche de seguridad para que le colocaran un nuevo morro.

Sin embargo, como adelantó a Fernando Alonso antes de llegar al pit lane, recibió una penalización de 5 segundos y dos puntos de penalización. La misma suerte corrió tras un desagradable encontronazo con Kevin Magnussen en la horquilla, del que los reguladores le responsabilizaron.

El piloto de Guadalajara aparcó su coche en boxes después de 14 vueltas, pero tuvo que volver a salir más tarde en la carrera para cumplir la segunda penalización. De lo contrario, habría tenido que cumplirla en la siguiente carrera del fin de semana en Qatar.

Tras la carrera, Pérez suspiraba: "Ha sido un desastre porque he salido muy mal, no tenía tracción. En la primera curva fui como un pasajero porque tenía a Sainz y Hamilton a mi lado a ambos lados. Me arrancaron todo el alerón delantero y a partir de ahí perdí todo el agarre. Creo que también hubo más daños en el coche en el proceso".

Y el actual subcampeón del mundo dijo sobre la colisión con Magnussen: "Me di cuenta de que me costaba seguirle en las secciones más rápidas, así que sabía que tenía que probar una curva más lenta. El choque fue sin duda culpa mía y me gustaría pedir disculpas a Kevin por ello".

El Dr. Helmut Marko, asesor de Red Bull Motorsport, dijo sobre la segunda salida tardía de Pérez: "Si no le hubiéramos mandado fuera, habríamos tenido una penalización en parrilla en la siguiente carrera. Pero lo hicimos de tal manera que Max tuviera prioridad y no se hubiera visto obstaculizado ni siquiera con un coche de seguridad."

GP de Japón, Circuito de Suzuka

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:30:58.421 h

02 Lando Norris (GB), McLaren, +19.387 seg.

03 Oscar Piastri (AUS), McLaren, +36.494

04º Charles Leclerc (MC), Ferrari, +43.998

05º Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +49.376

06º Carlos Sainz (E), Ferrari, +50.221

07º George Russell (GB), Mercedes, +57,659

08º Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:14.725

09º Esteban Ocon (F), Alpine, +1:19.678

10º Pierre Gasly (F), Alpine, +1:23.155

11º Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 vuelta

12º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 vuelta

13º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 vuelta

14º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 vuelta

15º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 vuelta

Fuera

Alex Albon (T), Williams, daños por colisión

Logan Sargeant (USA), Williams, daños por colisión

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, fallo en el alerón trasero

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, daños por colisión

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, daños por colisión





Clasificación del Campeonato del Mundo (tras 16 de 22 Grandes Premios, incl. 3 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 400 puntos

02. Pérez 223

03. Hamilton 190

04. Alonso 174

05. Sainz 150

06. Leclerc 135

07. Norris 115

08. Russell 115

09º Piastri 57

10º Stroll 47

11º Gasly 46

12º Ocon 38

13º Albon 21

14º Hülkenberg 9

15º Bottas 6

16º Zhou 4

17º Tsunoda 3

18º Magnussen 3

19º Lawson 2

20º Sargeant 0

21 De Vries 0

22º Ricciardo 0

Copa de Constructores

01º Red Bull Racing 623 puntos

02. Mercedes 305

03. Ferrari 285

04. Aston Martin 221

05. McLaren 172

06. Alpine 84

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 5