Sergio Pérez sur l'échec au Japon : "C'était un désastre".

Alors que Max Verstappen a pu fêter une nouvelle victoire au Japon, son coéquipier chez Red Bull Racing, Sergio Pérez, a vécu une course à oublier. Le Mexicain est entré en collision avec Carlos Sainz et Lewis Hamilton au départ et s'est rendu au stand pendant la phase de safety-car pour se faire monter un nouveau nez de voiture.

Mais comme il a dépassé Fernando Alonso avant d'atteindre la voie des stands, il a écopé d'une pénalité de 5 secondes et de deux points de pénalité. Le même sort lui a été réservé après une rencontre désagréable avec Kevin Magnussen dans le virage en épingle à cheveux, dont les gardiens du règlement l'ont rendu responsable.

Le pilote de Guadalajara a remisé sa voiture au stand après 14 tours, mais il a dû repartir plus tard dans la course pour purger également la deuxième pénalité. Sinon, il aurait dû la purger lors du prochain week-end de course au Qatar.

Après la course, Pérez soupirait : "C'était un désastre parce que j'ai pris un très mauvais départ, je n'avais pas de traction. Je n'étais qu'un passager lorsque je suis arrivé au premier virage, car j'avais Sainz et Hamilton de chaque côté de moi. Ils m'ont rasé tout l'aileron avant, et à partir de là, j'ai perdu toute l'adhérence. Je pense que cela a aussi causé plus de dégâts à la voiture".

Et l'actuel deuxième du championnat du monde a déclaré à propos de la collision avec Magnussen : "J'ai remarqué que j'avais du mal à le suivre dans les passages les plus rapides, donc je savais que je devais essayer dans un coin plus lent. Le crash était certainement de ma faute et je tiens à m'excuser auprès de Kevin pour cela".

Le Dr Helmut Marko, conseiller de Red Bull Motorsport, a déclaré à propos de la deuxième sortie tardive de Pérez : "Si nous ne l'avions pas envoyé dehors, nous aurions été pénalisés d'une place sur la grille lors de la course suivante. Mais nous avons fait en sorte que Max ait la priorité et que, même avec une voiture de sécurité, il n'aurait pas été gêné".

GP du Japon, circuit de Suzuka

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:30:58,421 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +19,387 sec.

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +36,494

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +43,998

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +49,376

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +50,221

07. George Russell (GB), Mercedes, +57,659

08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:14,725

09. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:19,678

10. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:23,155

11. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 tour

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 tour

13. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 tour

14. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 tour

15e Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 tour

Out

Alex Albon (T), Williams, dommages dus à une collision

Logan Sargeant (USA), Williams, dommages de collision

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, panne d'aileron arrière

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, dommages de collision

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, dommages de collision





Classement au championnat du monde (après 16 des 22 Grand Prix, y compris 3 des 6 sprints)

Pilote

01. Verstappen 400 points

02. Pérez 223

03. Hamilton 190

04. Alonso 174

05. Sainz 150

06. Leclerc 135

07. Norris 115

08. Russell 115

09. Piastri 57

10. Stroll 47

11. Gasly 46

12. Ocon 38

13. Albon 21

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 6

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. Sargeant 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0

Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 623 points

02. Mercedes 305

03. Ferrari 285

04. Aston Martin 221

05. McLaren 172

06. Alpine 84

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 5