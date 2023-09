Sergio Pérez sul fallimento del Giappone: "È stato un disastro".

Sergio Pérez non ha avuto fortuna in Giappone. Il 16° Gran Premio della stagione è finito per il messicano poco dopo lo spegnimento dei semafori. Alla fine ha dovuto accettare un amaro ritiro.

Mentre Max Verstappen ha festeggiato un'altra vittoria in Giappone, il suo compagno di squadra della Red Bull Racing Sergio Pérez ha avuto una gara da dimenticare. Il messicano si è scontrato con Carlos Sainz e Lewis Hamilton alla partenza e si è diretto ai box durante la fase iniziale della safety car per far montare un nuovo musetto.

Tuttavia, poiché ha superato Fernando Alonso prima di raggiungere la corsia dei box, ha ricevuto una penalità di 5 secondi e due punti di penalità. La stessa sorte gli è toccata dopo uno spiacevole incontro con Kevin Magnussen al tornante, per il quale i regolatori lo hanno ritenuto responsabile.

Il pilota di Guadalajara ha parcheggiato la sua auto ai box dopo 14 giri, ma è dovuto rientrare in gara per scontare la seconda penalità. Altrimenti avrebbe dovuto scontarla nel prossimo weekend di gara in Qatar.

Dopo la gara, Pérez ha sospirato: "È stato un disastro perché sono partito molto male, non avevo trazione. Alla prima curva ero solo un passeggero perché avevo Sainz e Hamilton accanto a me su entrambi i lati. Mi hanno tagliato l'intera ala anteriore e da quel momento in poi ho perso tutta l'aderenza. Credo che ci siano stati anche altri danni alla vettura".

L'attuale vicecampione del mondo ha commentato così la collisione con Magnussen: "Ho notato che facevo fatica a seguirlo nei tratti più veloci, quindi sapevo di dover provare una curva più lenta. L'incidente è stato sicuramente colpa mia e vorrei scusarmi con Kevin per questo".

Il dottor Helmut Marko, consulente della Red Bull, ha commentato così il secondo ritiro tardivo di Pérez: "Se non l'avessimo mandato fuori, avremmo avuto una penalità in griglia nella gara successiva. Ma abbiamo fatto in modo che Max avesse la priorità e non sarebbe stato ostacolato nemmeno con la safety car".

GP del Giappone, Circuito di Suzuka

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:30:58.421 h

02 Lando Norris (GB), McLaren, +19.387 sec.

03 Oscar Piastri (AUS), McLaren, +36,494

04 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +43.998

05 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +49.376

06° Carlos Sainz (E), Ferrari, +50,221

07° George Russell (GB), Mercedes, +57.659

08 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:14.725

09 - Esteban Ocon (F), Alpine, +1:19.678

10° Pierre Gasly (F), Alpine, +1:23.155

11° Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 giro

12° Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 giro

13° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 giro

14° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 giro

15° Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 giro

Fuori

Alex Albon (T), Williams, danni da collisione

Logan Sargeant (USA), Williams, danno da collisione

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, rottura dell'ala posteriore

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, danno da collisione

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, danno da collisione





Classifica del Campionato del mondo (dopo 16 Gran Premi su 22, inclusi 3 sprint su 6)

Piloti

01 Verstappen 400 punti

02. Pérez 223

03. Hamilton 190

04. Alonso 174

05. Sainz 150

06. Leclerc 135

07 Norris 115

08. Russell 115

09° Piastri 57

10° Stroll 47

11° Gasly 46

12° Ocon 38

13° Albon 21

14° Hülkenberg 9

15° Bottas 6

16° Zhou 4

17° Tsunoda 3

18° Magnussen 3

19° Lawson 2

20° Sargeant 0

21 De Vries 0

22° Ricciardo 0

Coppa Costruttori

01. Red Bull Racing 623 punti

02. Mercedes 305

03. Ferrari 285

04. Aston Martin 221

05. McLaren 172

06. Alpine 84

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlfaTauri 5