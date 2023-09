Sergio Pérez sobre o fracasso no Japão: "Foi um desastre".

Sergio Pérez não teve sorte no Japão. O 16º Grande Prémio da época terminou para o mexicano pouco depois de as luzes se apagarem. No final, teve de aceitar uma amarga reforma.

Enquanto Max Verstappen celebrou mais uma vitória no Japão, o seu companheiro de equipa na Red Bull Racing, Sergio Pérez, teve uma corrida para esquecer. O mexicano chocou com Carlos Sainz e Lewis Hamilton no início e dirigiu-se para as boxes durante o período inicial do safety car para colocar um novo nariz no carro.

No entanto, como passou Fernando Alonso no caminho antes de chegar às boxes, recebeu uma penalização de 5 segundos e dois pontos de penalização. O mesmo destino aconteceu depois de um encontro desagradável com Kevin Magnussen no hairpin, pelo qual os reguladores o consideraram responsável.

O piloto de Guadalajara estacionou o seu carro nas boxes após 14 voltas, mas teve de voltar a sair mais tarde na corrida para cumprir a segunda penalização. Caso contrário, teria de a cumprir no fim de semana seguinte, no Qatar.

Após a corrida, Pérez suspirou: "Foi um desastre porque tive um péssimo arranque, não tinha tração. Fui apenas um passageiro quando estava na primeira curva, porque tinha o Sainz e o Hamilton ao meu lado de ambos os lados. Eles rasparam toda a minha asa dianteira e, a partir daí, perdi toda a aderência. Acho que também houve mais danos no carro no processo".

E o atual vice-campeão do Mundo falou sobre a colisão com Magnussen: "Reparei que estava a ter dificuldades em segui-lo nas secções mais rápidas, por isso sabia que tinha de tentar uma curva mais lenta. O acidente foi certamente culpa minha e gostaria de pedir desculpa ao Kevin por isso".

O consultor de desporto automóvel da Red Bull, Dr. Helmut Marko, referiu-se à segunda saída tardia de Pérez: "Se não o tivéssemos mandado sair, teríamos uma penalização na grelha na corrida seguinte. Mas fizemo-lo de forma a que o Max tivesse prioridade e não tivesse sido prejudicado mesmo com um safety car."

GP do Japão, Circuito de Suzuka

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:30:58.421 h

02 Lando Norris (GB), McLaren, +19,387 s

03 Oscar Piastri (AUS), McLaren, +36,494

04º Charles Leclerc (MC), Ferrari, +43,998

05 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +49,376

06º Carlos Sainz (E), Ferrari, +50,221

07º George Russell (GB), Mercedes, +57,659

08 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:14.725

09 - Esteban Ocon (F), Alpine, +1:19.678

10º Pierre Gasly (F), Alpine, +1:23.155

11º Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 volta

12º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 volta

13º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 volta

14º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 volta

15º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 volta

Saída

Alex Albon (T), Williams, danos de colisão

Logan Sargeant (EUA), Williams, danos causados por colisão

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, falha na asa traseira

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, danos por colisão

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, danos por colisão





Classificação do Campeonato do Mundo (após 16 de 22 Grandes Prémios, incluindo 3 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 400 pontos

02 Pérez 223

03. Hamilton 190

04. Alonso 174

05. Sainz 150

06. Leclerc 135

07 Norris 115

08. Russell 115

09º Piastri 57

10º Stroll 47

11º Gasly 46

12º Ocon 38

13º Albon 21

14º Hülkenberg 9

15º Bottas 6

16º Zhou 4

17º Tsunoda 3

18º Magnussen 3

19º Lawson 2

20º Sargeant 0

21 De Vries 0

22º Ricciardo 0

Taça dos Construtores

01º Red Bull Racing 623 pontos

02 Mercedes 305

03. Ferrari 285

04. Aston Martin 221

05. McLaren 172

06. Alpine 84

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 5