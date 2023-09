George Russell (7e) : "Une course dure mais juste".

Si George Russell a terminé derrière son coéquipier Lewis Hamilton au GP du Japon, c'est en grande partie à cause de l'ordre de l'écurie qu'il a dû appliquer. Le jeune pilote Mercedes, qui s'était auparavant livré à un duel serré avec son coéquipier d'écurie et avait d'abord réussi à le dépasser avant que Hamilton ne contre-attaque avec succès, s'est opposé à cette consigne, mais l'a finalement suivie en grinçant des dents.

Peu après le changement de position, Russell a également dû s'avouer vaincu par Carlos Sainz. Il a finalement franchi la ligne d'arrivée en septième position. Il s'est ensuite montré conciliant : "Je considère que c'est une course dure mais juste. Et le fait que j'ai pu le mettre sous pression et lancer une attaque me rend heureux. Je prends donc le positif avec moi".

Le pilote de 25 ans a commenté ainsi le fait de n'avoir effectué qu'un seul arrêt : "La stratégie à un arrêt ne semblait pas optimale au début de la journée, mais nous l'avons mieux appliquée que prévu. En fin de compte, nous n'avions tout simplement pas le rythme ce week-end pour suivre les voitures devant nous".

Et Russell d'expliquer : "Au début, j'avais l'impression d'avoir un bon rythme et j'ai essayé d'aller de l'avant. Dans la phase finale, nous avons tout donné, mais je ne pense pas que nous aurions pu faire quelque chose pour changer le résultat".

GP du Japon, circuit de Suzuka

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:30:58,421 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +19,387 sec.

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +36,494

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +43,998

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +49,376

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +50,221

07. George Russell (GB), Mercedes, +57,659

08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:14,725

09. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:19,678

10. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:23,155

11. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 tour

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 tour

13. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 tour

14. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 tour

15e Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 tour

Out

Alex Albon (T), Williams, dommages dus à une collision

Logan Sargeant (USA), Williams, dommages de collision

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, panne d'aileron arrière

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, dommages de collision

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, dommages de collision





Classement au championnat du monde (après 16 des 22 Grand Prix, y compris 3 des 6 sprints)

Pilote

01. Verstappen 400 points

02. Pérez 223

03. Hamilton 190

04. Alonso 174

05. Sainz 150

06. Leclerc 135

07. Norris 115

08. Russell 115

09. Piastri 57

10. Stroll 47

11. Gasly 46

12. Ocon 38

13. Albon 21

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 6

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. Sargeant 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0

Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 623 points

02. Mercedes 305

03. Ferrari 285

04. Aston Martin 221

05. McLaren 172

06. Alpine 84

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 5