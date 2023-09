George Russell (7°): "Gara dura ma corretta".

George Russell ha lottato come un leone nel GP del Giappone, anche contro il suo compagno di squadra della Mercedes Lewis Hamilton, che ha dovuto lasciar passare verso la fine su indicazione del team. In seguito è stato conciliante.

Il fatto che George Russell abbia concluso il GP del Giappone alle spalle del suo compagno di squadra Lewis Hamilton è dovuto non da ultimo all'ordine di scuderia che ha dovuto attuare. Il giovane pilota della Mercedes, che in precedenza aveva combattuto un duello ravvicinato con il suo compagno di scuderia ed era inizialmente riuscito a superarlo prima che Hamilton lo contrastasse con successo, ha opposto resistenza all'ordine ma alla fine ha obbedito a malincuore.

Poco dopo il cambio di posizione, Russell ha dovuto ammettere la sconfitta di Carlos Sainz. Alla fine, si è classificato settimo. In seguito è stato conciliante: "La vedo come una gara dura ma corretta. E il fatto di essere riuscito a metterlo sotto pressione e a sferrare un attacco mi rende felice. Quindi prendo gli aspetti positivi".

Commentando il fatto di aver effettuato una sola sosta, il 25enne ha detto: "La strategia a una sola sosta non sembrava ideale all'inizio della giornata, ma l'abbiamo eseguita meglio del previsto. In definitiva, però, in questo fine settimana non avevamo il ritmo per tenere il passo delle vetture davanti a noi".

E Russell ha spiegato: "All'inizio sentivo di avere un buon passo e cercavo di arrivare davanti. Nelle fasi finali abbiamo dato il massimo, ma non credo che avremmo potuto fare qualcosa per cambiare il risultato".

GP del Giappone, Circuito di Suzuka

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:30:58.421 h

02 Lando Norris (GB), McLaren, +19.387 sec.

03 Oscar Piastri (AUS), McLaren, +36,494

04 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +43.998

05 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +49.376

06° Carlos Sainz (E), Ferrari, +50,221

07° George Russell (GB), Mercedes, +57.659

08 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:14.725

09 - Esteban Ocon (F), Alpine, +1:19.678

10° Pierre Gasly (F), Alpine, +1:23.155

11° Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 giro

12° Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 giro

13° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 giro

14° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 giro

15° Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 giro

Fuori

Alex Albon (T), Williams, danni da collisione

Logan Sargeant (USA), Williams, danno da collisione

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, rottura dell'ala posteriore

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, danno da collisione

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, danno da collisione





Classifica del Campionato del mondo (dopo 16 Gran Premi su 22, inclusi 3 sprint su 6)

Piloti

01 Verstappen 400 punti

02. Pérez 223

03. Hamilton 190

04. Alonso 174

05. Sainz 150

06. Leclerc 135

07 Norris 115

08. Russell 115

09° Piastri 57

10° Stroll 47

11° Gasly 46

12° Ocon 38

13° Albon 21

14° Hülkenberg 9

15° Bottas 6

16° Zhou 4

17° Tsunoda 3

18° Magnussen 3

19° Lawson 2

20° Sargeant 0

21 De Vries 0

22° Ricciardo 0

Coppa Costruttori

01. Red Bull Racing 623 punti

02. Mercedes 305

03. Ferrari 285

04. Aston Martin 221

05. McLaren 172

06. Alpine 84

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlfaTauri 5