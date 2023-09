George Russell (7º): "Corrida dura mas justa".

George Russell lutou como um leão no GP do Japão - mesmo contra o seu companheiro de equipa na Mercedes, Lewis Hamilton, que teve de deixar passar no final por instruções da equipa. Depois disso, mostrou-se conciliador.

O facto de George Russell ter terminado atrás do seu companheiro de equipa Lewis Hamilton no GP do Japão não se deveu apenas à ordem de passagem que teve de implementar. O jovem piloto da Mercedes, que já tinha travado um duelo renhido com o seu companheiro de equipa e que inicialmente conseguiu ultrapassá-lo antes de Hamilton o contrariar com sucesso, resistiu à ordem, mas acabou por obedecer a contragosto.

Pouco depois de mudar de posição, Russell também teve de admitir a derrota para Carlos Sainz. No final, terminou em sétimo. Depois, mostrou-se conciliador: "Vejo isto como uma corrida dura mas justa. E com o facto de ter sido capaz de o colocar sob pressão e lançar um ataque, estou contente. Por isso, tiro os pontos positivos".

Comentando o facto de ter feito apenas uma paragem, o piloto de 25 anos disse: "A estratégia de uma paragem não parecia ideal no início do dia, mas executámo-la melhor do que o esperado. No entanto, este fim de semana não tivemos o ritmo necessário para acompanhar os carros da frente."

E Russell explicou: "No início, senti que tinha um bom ritmo e estava a tentar chegar à frente. Na fase final demos tudo, mas acho que não havia nada que pudéssemos ter feito para mudar o resultado."

