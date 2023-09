Nico Hülkenberg (14°): "Combattere con armi contundenti".

Il pilota della Haas Nico Hülkenberg non ha avuto vita facile in Giappone. Ha iniziato la gara dalla penultima fila della griglia. Alla fine ha tagliato il traguardo in quattordicesima posizione. Gli mancava il ritmo per segnare punti.

Nico Hülkenberg sapeva fin dall'inizio che lo aspettava una gara difficile a Suzuka. Il pilota della Haas è partito dalla penultima fila della griglia in diciottesima posizione e ha tagliato il traguardo in quattordicesima posizione. Ha concluso la gara davanti al suo compagno di squadra Kevin Magnussen, che era partito dalla quindicesima posizione.

Hülkenberg è partito forte e per un po' è stato in 12a posizione. Ma la strategia a tre soste che ha dovuto attuare gli è costata tempo. Inoltre, gli è mancata la velocità necessaria per avvicinarsi ai punti, come ha sottolineato in seguito.

"All'inizio mi sono tenuto fuori dai guai perché c'è stato un contatto sulla sinistra, con due o tre macchine davanti a me. Sono riuscito ad approfittarne e a superare tre o quattro vetture all'interno, il che è stato molto piacevole. Ho poi guadagnato un'altra posizione, il che è stato positivo", ha dichiarato il 36enne.

Per quanto riguarda la strategia, Hülkenberg ha detto: "Siamo andati in gara con l'intenzione di fare tre soste, perché ovviamente non siamo i migliori in termini di gestione degli pneumatici. Quindi penso che sia stata la decisione giusta. Ma alla fine siamo stati troppo lenti, ecco perché abbiamo concluso solo al 14° posto", ha sospirato l'attuale quattordicesimo pilota del WRC.

Di conseguenza, si attende con impazienza l'ampio aggiornamento che verrà apportato alla vettura ad Austin. "Naturalmente si cerca di ottenere il meglio da ogni weekend di gara, ma al momento stiamo combattendo con armi spuntate contro le altre squadre di metà classifica. Non vediamo l'ora di fare l'upgrade", ha confermato Hülkenberg.

GP del Giappone, Circuito di Suzuka

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:30:58.421 h

02 Lando Norris (GB), McLaren, +19,387 sec.

03 Oscar Piastri (AUS), McLaren, +36,494

04 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +43.998

05 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +49.376

06° Carlos Sainz (E), Ferrari, +50,221

07° George Russell (GB), Mercedes, +57.659

08 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:14.725

09 - Esteban Ocon (F), Alpine, +1:19.678

10° Pierre Gasly (F), Alpine, +1:23.155

11° Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 giro

12° Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 giro

13° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 giro

14° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 giro

15° Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 giro

Fuori

Alex Albon (T), Williams, danni da collisione

Logan Sargeant (USA), Williams, danno da collisione

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, rottura dell'ala posteriore

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, danno da collisione

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, danno da collisione





Classifica del Campionato del mondo (dopo 16 Gran Premi su 22, inclusi 3 sprint su 6)

Piloti

01 Verstappen 400 punti

02. Pérez 223

03. Hamilton 190

04. Alonso 174

05. Sainz 150

06. Leclerc 135

07 Norris 115

08. Russell 115

09° Piastri 57

10° Stroll 47

11° Gasly 46

12° Ocon 38

13° Albon 21

14° Hülkenberg 9

15° Bottas 6

16° Zhou 4

17° Tsunoda 3

18° Magnussen 3

19° Lawson 2

20° Sargeant 0

21 De Vries 0

22° Ricciardo 0

Coppa Costruttori

01. Red Bull Racing 623 punti

02. Mercedes 305

03. Ferrari 285

04. Aston Martin 221

05. McLaren 172

06. Alpine 84

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlfaTauri 5