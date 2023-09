Nico Hülkenberg (14º): "Lutar com armas brancas".

O piloto da Haas, Nico Hülkenberg, não teve uma vida fácil no Japão. Começou a corrida na penúltima linha da grelha. No final, cruzou a linha de chegada em décimo quarto lugar. Faltou-lhe ritmo para marcar pontos.

Nico Hülkenberg sabia desde o início que ia ter uma corrida difícil em Suzuka. O piloto da Haas arrancou da penúltima linha da grelha de partida na décima oitava posição e cruzou a linha de chegada em décimo quarto lugar. Terminou à frente do seu companheiro de equipa Kevin Magnussen, que partiu da 15ª posição.

Hülkenberg teve um arranque forte e esteve na 12ª posição durante algum tempo. Mas a estratégia de 3 paragens que teve de implementar custou-lhe tempo. E também lhe faltou a velocidade necessária para se aproximar dos pontos, como sublinhou depois.

"Não tive problemas no início porque houve contacto à esquerda, com dois ou três carros à minha frente. Consegui tirar partido disso e ultrapassar três ou quatro carros por dentro, o que foi muito agradável. Depois ganhei outra posição, o que foi bom", enumerou o piloto de 36 anos.

E sobre a estratégia, Hülkenberg disse: "Fomos para a corrida com a intenção de fazer três paragens, porque obviamente não somos os melhores em termos de gestão de pneus. Por isso, penso que foi a decisão correcta. Mas, no final, fomos demasiado lentos e foi por isso que acabámos apenas em 14º lugar", suspirou o atual décimo quarto classificado do WRC.

A extensa atualização que o carro vai receber em Austin é, por isso, aguardada com expetativa. "É claro que tentamos tirar o melhor partido de cada fim de semana de corrida, mas, neste momento, estamos a lutar com armas brancas contra as outras equipas do meio da tabela. Estamos ansiosos pela atualização", confirmou Hülkenberg.

GP do Japão, Circuito de Suzuka

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:30:58.421 h

02 Lando Norris (GB), McLaren, +19,387 s

03 Oscar Piastri (AUS), McLaren, +36,494

04º Charles Leclerc (MC), Ferrari, +43,998

05 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +49,376

06º Carlos Sainz (E), Ferrari, +50,221

07º George Russell (GB), Mercedes, +57,659

08 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:14.725

09 - Esteban Ocon (F), Alpine, +1:19.678

10º Pierre Gasly (F), Alpine, +1:23.155

11º Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 volta

12º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 volta

13º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 volta

14º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 volta

15º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 volta

Saída

Alex Albon (T), Williams, danos de colisão

Logan Sargeant (EUA), Williams, danos causados por colisão

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, falha na asa traseira

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, danos por colisão

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, danos por colisão





Classificação do Campeonato do Mundo (após 16 de 22 Grandes Prémios, incluindo 3 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 400 pontos

02 Pérez 223

03. Hamilton 190

04. Alonso 174

05. Sainz 150

06. Leclerc 135

07 Norris 115

08. Russell 115

09º Piastri 57

10º Stroll 47

11º Gasly 46

12º Ocon 38

13º Albon 21

14º Hülkenberg 9

15º Bottas 6

16º Zhou 4

17º Tsunoda 3

18º Magnussen 3

19º Lawson 2

20º Sargeant 0

21 De Vries 0

22º Ricciardo 0

Taça dos Construtores

01º Red Bull Racing 623 pontos

02 Mercedes 305

03. Ferrari 285

04. Aston Martin 221

05. McLaren 172

06. Alpine 84

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 5