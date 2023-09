Fred Vasseur (Ferrari) : "Tout est sous contrôle

A Suzuka, aucun pilote Ferrari n'est monté sur le podium. Mais le chef d'équipe Fred Vasseur était satisfait après le 16e des 22 week-ends de course. En effet, avec les 4e et 6e places, Charles Leclerc et son coéquipier Carlos Sainz ont marqué 20 points précieux qui ont permis à la plus ancienne écurie de GP du monde de se rapprocher de son principal adversaire, Mercedes.

En effet, Lewis Hamilton et George Russell n'ont récolté que 16 nouveaux points au championnat du monde en se classant respectivement 5e et 7e. Le fait que l'équipe Red Bull Racing soit à nouveau assurée de remporter le classement général des constructeurs grâce à la victoire de Max Verstappen n'a pas terni sa joie. Le Français a déclaré : "Tout d'abord, félicitations à Red Bull Racing pour avoir remporté le titre des constructeurs. Ils ont fait un travail formidable cette saison".

"En ce qui concerne notre course, je pense que nous avons réalisé la meilleure performance possible aujourd'hui. Nous avons repris quatre points supplémentaires à Mercedes", a poursuivi Vasseur. Et il a souligné : "Sur un circuit que nous savions difficile pour notre voiture, nous avons tout contrôlé".

"Charles a bien géré ses pneus. Et après que Lewis Hamilton a dépassé Carlos grâce à un arrêt précoce, nous avons décidé de prolonger son utilisation des pneus médiums. Nous l'avons fait dans l'espoir d'en tirer profit à la fin", a expliqué le pilote de 56 ans.

"La lutte entre McLaren, Mercedes et nous est très serrée et le rapport de force évolue d'un circuit à l'autre, comme nous l'avons vu à Singapour", a averti Vasseur. Et il a ajouté : "Bien sûr, nous ne pouvons pas nous satisfaire d'une quatrième et d'une sixième place, mais comme nous avons gagné un peu de terrain sur nos concurrents les plus proches, nous allons rester concentrés et nous préparer à donner le meilleur de nous-mêmes lors des prochaines courses".

GP du Japon, circuit de Suzuka

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:30:58,421 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +19,387 sec.

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +36,494

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +43,998

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +49,376

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +50,221

07. George Russell (GB), Mercedes, +57,659

08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:14,725

09. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:19,678

10. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:23,155

11. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 tour

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 tour

13. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 tour

14. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 tour

15e Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 tour

Out

Alex Albon (T), Williams, dommages dus à une collision

Logan Sargeant (USA), Williams, dommages de collision

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, panne d'aileron arrière

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, dommages de collision

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, dommages de collision





Classement au championnat du monde (après 16 des 22 Grand Prix, y compris 3 des 6 sprints)

Pilote

01. Verstappen 400 points

02. Pérez 223

03. Hamilton 190

04. Alonso 174

05. Sainz 150

06. Leclerc 135

07. Norris 115

08. Russell 115

09. Piastri 57

10. Stroll 47

11. Gasly 46

12. Ocon 38

13. Albon 21

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 6

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. Sargeant 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0

Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 623 points

02. Mercedes 305

03. Ferrari 285

04. Aston Martin 221

05. McLaren 172

06. Alpine 84

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 5