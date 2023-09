Fred Vasseur (Ferrari): "Tutto sotto controllo".

Il boss della Ferrari, Fred Vasseur, è soddisfatto dei 20 punti conquistati nel campionato dopo il GP del Giappone. Era ancora più felice del fatto che la sua squadra fosse in grado di recuperare terreno nel duello con la principale rivale Mercedes.

A Suzuka, nessun pilota Ferrari è salito sul podio. Tuttavia, il boss della squadra Fred Vasseur era soddisfatto dopo il 16° dei 22 weekend di gara. Con i piazzamenti 4 e 6, Charles Leclerc e il suo compagno di squadra Carlos Sainz hanno ottenuto 20 punti preziosi, che hanno avvicinato la scuderia più antica del mondo alla principale rivale Mercedes.

Lewis Hamilton e George Russell hanno raccolto solo 16 punti freschi di campionato con il 5° e il 7° posto. Il fatto che il Red Bull Racing Team sia ancora una volta il vincitore assoluto del campionato costruttori con la vittoria di Max Verstappen non ha smorzato la sua gioia. Il francese ha dichiarato: "Prima di tutto, congratulazioni alla Red Bull Racing per aver vinto il titolo costruttori. Hanno fatto un ottimo lavoro in questa stagione".

"Per quanto riguarda la nostra gara, credo che oggi abbiamo fatto la migliore prestazione possibile. Abbiamo recuperato altri quattro punti sulla Mercedes", ha proseguito Vasseur. E ha sottolineato: "Su una pista che sapevamo sarebbe stata difficile per la nostra vettura, abbiamo avuto tutto sotto controllo".

"Charles ha gestito bene le gomme. E dopo che Lewis Hamilton ha superato Carlos fermandosi prima, abbiamo deciso di prolungare la sua corsa con le gomme medie. Lo abbiamo fatto nella speranza di trarne vantaggio alla fine", ha spiegato il 56enne.

"La battaglia tra McLaren, Mercedes e noi è molto serrata e il rapporto di forza cambia da pista a pista, come abbiamo visto a Singapore", ha avvertito Vasseur. E ha aggiunto: "Ovviamente non possiamo accontentarci di un quarto e di un sesto posto, ma visto che abbiamo recuperato terreno sui nostri rivali più vicini, resteremo concentrati e ci prepareremo a dare il meglio nelle prossime gare".

GP del Giappone, Circuito di Suzuka

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:30:58.421 h

02 Lando Norris (GB), McLaren, +19.387 sec.

03 Oscar Piastri (AUS), McLaren, +36,494

04 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +43.998

05 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +49.376

06° Carlos Sainz (E), Ferrari, +50,221

07° George Russell (GB), Mercedes, +57.659

08 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:14.725

09 - Esteban Ocon (F), Alpine, +1:19.678

10° Pierre Gasly (F), Alpine, +1:23.155

11° Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 giro

12° Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 giro

13° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 giro

14° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 giro

15° Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 giro

Fuori

Alex Albon (T), Williams, danni da collisione

Logan Sargeant (USA), Williams, danno da collisione

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, rottura dell'ala posteriore

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, danno da collisione

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, danno da collisione





Classifica del Campionato del mondo (dopo 16 Gran Premi su 22, inclusi 3 sprint su 6)

Piloti

01 Verstappen 400 punti

02. Pérez 223

03. Hamilton 190

04. Alonso 174

05. Sainz 150

06. Leclerc 135

07 Norris 115

08. Russell 115

09° Piastri 57

10° Stroll 47

11° Gasly 46

12° Ocon 38

13° Albon 21

14° Hülkenberg 9

15° Bottas 6

16° Zhou 4

17° Tsunoda 3

18° Magnussen 3

19° Lawson 2

20° Sargeant 0

21 De Vries 0

22° Ricciardo 0

Coppa Costruttori

01. Red Bull Racing 623 punti

02. Mercedes 305

03. Ferrari 285

04. Aston Martin 221

05. McLaren 172

06. Alpine 84

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlfaTauri 5