Fred Vasseur (Ferrari): "Tudo sob controlo".

O chefe de equipa da Ferrari, Fred Vasseur, ficou satisfeito com os 20 novos pontos no campeonato após o GP do Japão. Ele estava ainda mais feliz com o facto de a sua equipa ter conseguido recuperar terreno no duelo contra a principal rival Mercedes.

Em Suzuka, nenhum piloto da Ferrari subiu ao pódio. No entanto, o chefe de equipa Fred Vasseur ficou satisfeito após o 16º de 22 fins-de-semana de corridas. Com os 4º e 6º lugares, Charles Leclerc e o seu companheiro de equipa Carlos Sainz somaram 20 pontos valiosos, o que aproximou a mais antiga equipa de corridas de GP do mundo da sua principal rival Mercedes.

Lewis Hamilton e George Russell apenas somaram 16 novos pontos no campeonato com o 5º e 7º lugares. O facto de a Red Bull Racing Team ter sido mais uma vez a vencedora geral do campeonato de construtores com a vitória de Max Verstappen não diminuiu a sua alegria. O francês afirmou: "Antes de mais, parabéns à Red Bull Racing pela conquista do título de construtores. Fizeram um excelente trabalho esta época".

"Quanto à nossa corrida, acho que fizemos o melhor desempenho possível hoje. Ganhámos mais quatro pontos em relação à Mercedes", continuou Vasseur. E sublinhou: "Numa pista que sabíamos que seria difícil para o nosso carro, tivemos tudo sob controlo."

"Charles geriu bem os seus pneus. E depois de Lewis Hamilton ter ultrapassado Carlos ao parar mais cedo, decidimos prolongar a sua corrida com os pneus médios. Fizemos isso na esperança de nos beneficiarmos no final", explicou o piloto de 56 anos.

"A batalha entre a McLaren, a Mercedes e nós é muito renhida e o equilíbrio de forças muda de pista para pista, como vimos em Singapura", avisou Vasseur. Ele acrescentou: "É claro que não podemos ficar felizes com um quarto e um sexto lugar, mas como ganhamos algum terreno em relação aos nossos rivais mais próximos, vamos manter a concentração e nos preparar para dar o nosso melhor nas próximas corridas."

GP do Japão, Circuito de Suzuka

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:30:58.421 h

02 Lando Norris (GB), McLaren, +19,387 s

03 Oscar Piastri (AUS), McLaren, +36,494

04º Charles Leclerc (MC), Ferrari, +43,998

05 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +49,376

06º Carlos Sainz (E), Ferrari, +50,221

07º George Russell (GB), Mercedes, +57,659

08 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:14.725

09 - Esteban Ocon (F), Alpine, +1:19.678

10º Pierre Gasly (F), Alpine, +1:23.155

11º Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 volta

12º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 volta

13º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 volta

14º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 volta

15º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 volta

Saída

Alex Albon (T), Williams, danos de colisão

Logan Sargeant (EUA), Williams, danos causados por colisão

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, falha na asa traseira

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, danos por colisão

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, danos por colisão





Classificação do Campeonato do Mundo (após 16 de 22 Grandes Prémios, incluindo 3 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 400 pontos

02 Pérez 223

03. Hamilton 190

04. Alonso 174

05. Sainz 150

06. Leclerc 135

07 Norris 115

08. Russell 115

09º Piastri 57

10º Stroll 47

11º Gasly 46

12º Ocon 38

13º Albon 21

14º Hülkenberg 9

15º Bottas 6

16º Zhou 4

17º Tsunoda 3

18º Magnussen 3

19º Lawson 2

20º Sargeant 0

21 De Vries 0

22º Ricciardo 0

Taça dos Construtores

01º Red Bull Racing 623 pontos

02 Mercedes 305

03. Ferrari 285

04. Aston Martin 221

05. McLaren 172

06. Alpine 84

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 5