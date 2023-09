Carlos Sainz (Ferrari) 6º: Superado por Hamilton

De aclamado ganador de un GP a nota marginal en sólo ocho días. Así de rápido sucede en la Fórmula 1. El madrileño Carlos Sainz, de 29 años, logró su segundo triunfo en un GP con un golpe maestro táctico en la noche de Singapur, pero en el fin de semana de Suzuka experimentó demasiado con la puesta a punto y rodó por detrás de su compañero de cuadra en Ferrari: Charles Leclerc cuarto, Sainz sexto.

Tras la emocionante carrera, Sainz, que actualmente es quinto en el campeonato, declaró: "Al final del Gran Premio, me acerqué a Lewis Hamilton, pero no lo suficiente como para arrebatarle el quinto puesto".

"Es una pena porque si todo hubiera ido bien deberíamos haber sido cuarto y quinto aquí. Por desgracia, Mercedes metió a Lewis antes de tiempo en la segunda parada y cuando por fin cogí neumáticos nuevos, me quedé detrás de él después".

En otras palabras, Mercedes y Hamilton engañaron a Ferrari, Lewis undercut Sainz, como se llama en la jerga a todo gas: entrar antes en la parada que el rival, luego marcar mucho ritmo con neumáticos frescos y esperar que sea suficiente para realizar una maniobra estratégica de adelantamiento cuando el rival también vaya a por gomas nuevas.

Sainz continuó: "Antes de la parada estaba un segundo por delante de Hamilton, después estaba ocho segundos por detrás de él".



"En general me he sentido cómodo en el coche, también creo que he hecho una buena carrera, sin embargo me apesta que no hayamos conseguido el resultado ideal".



"En los entrenamientos, las cosas no habían ido de forma óptima. Pero en el Gran Premio recuperé el ritmo al que estaba acostumbrado".





GP de Japón, Circuito de Suzuka

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:30:58.421 h

02 Lando Norris (GB), McLaren, +19.387 seg

03 Oscar Piastri (AUS), McLaren, +36.494

04º Charles Leclerc (MC), Ferrari, +43.998

05º Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +49.376

06º Carlos Sainz (E), Ferrari, +50.221

07º George Russell (GB), Mercedes, +57,659

08º Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:14.725

09º Esteban Ocon (F), Alpine, +1:19.678

10º Pierre Gasly (F), Alpine, +1:23.155

11º Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 vuelta

12º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 vuelta

13º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 vuelta

14º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 vuelta

15º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 vuelta

Fuera

Alex Albon (T), Williams, daños por colisión

Logan Sargeant (USA), Williams, daños por colisión

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, fallo en el alerón trasero

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, daños por colisión

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, daños por colisión





Clasificación del Campeonato del Mundo (tras 16 de 22 Grandes Premios, incl. 3 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 400 puntos

02. Pérez 223

03. Hamilton 190

04. Alonso 174

05. Sainz 150

06. Leclerc 135

07. Norris 115

08. Russell 115

09º Piastri 57

10º Stroll 47

11º Gasly 46

12º Ocon 38

13º Albon 21

14º Hülkenberg 9

15º Bottas 6

16º Zhou 4

17º Tsunoda 3

18º Magnussen 3

19º Lawson 2

20º Sargeant 0

21 De Vries 0

22º Ricciardo 0



Copa de Constructores

01º Red Bull Racing 623 puntos

02. Mercedes 305

03. Ferrari 285

04. Aston Martin 221

05. McLaren 172

06. Alpine 84

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 5