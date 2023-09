Carlos Sainz (Ferrari) 6e : Déjoué par Hamilton

En seulement huit jours, il est passé du statut de vainqueur de GP acclamé à celui de simple note marginale. Cela va si vite en Formule 1. Le Madrilène Carlos Sainz, âgé de 29 ans, a remporté son deuxième GP dans la nuit de Singapour grâce à un tour de force tactique. Lors du week-end de Suzuka, il a trop expérimenté avec les réglages et est parti derrière son compagnon d'écurie Ferrari - Charles Leclerc quatrième, Sainz sixième.

Après une course passionnante, Sainz, actuellement cinquième du championnat du monde, raconte : "Vers la fin du Grand Prix, je me suis rapproché de Lewis Hamilton, mais pas assez pour lui ravir la cinquième place".

"C'est dommage, car si tout s'était bien passé, nous aurions dû terminer quatrième et cinquième ici. Malheureusement, Mercedes a fait entrer Lewis plus tôt lors du deuxième arrêt, et quand j'ai finalement récupéré des pneus neufs, j'étais ensuite derrière lui".

En d'autres termes, Mercedes et Hamilton ont trompé Ferrari, Lewis a sous-coupé Sainz, comme on dit dans le jargon de l'accélération complète - entrer plus tôt à l'arrêt que l'adversaire, puis accélérer fortement avec des pneus frais et espérer que cela suffise pour un dépassement stratégique lorsque le rival prend également de la gomme fraîche.

Sainz poursuit : "Avant l'arrêt, j'avais une seconde d'avance sur Hamilton, après, j'avais huit secondes de retard sur lui".



"En général, je me sentais bien dans la voiture, je pense aussi avoir fait une bonne course, mais je n'aime pas le fait que nous n'ayons pas obtenu le résultat idéal".



"Les essais n'ont pas été optimaux. Mais en Grand Prix, j'ai retrouvé mon rythme habituel".





GP du Japon, circuit de Suzuka

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:30:58,421 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +19,387 sec.

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +36,494

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +43,998

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +49,376

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +50,221

07. George Russell (GB), Mercedes, +57,659

08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:14,725

09. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:19,678

10. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:23,155

11. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 tour

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 tour

13. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 tour

14. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 tour

15e Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 tour

Out

Alex Albon (T), Williams, dommages dus à une collision

Logan Sargeant (USA), Williams, dommages de collision

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, panne d'aileron arrière

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, dommages de collision

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, dommages de collision





Classement au championnat du monde (après 16 des 22 Grand Prix, y compris 3 des 6 sprints)

Pilote

01. Verstappen 400 points

02. Pérez 223

03. Hamilton 190

04. Alonso 174

05. Sainz 150

06. Leclerc 135

07. Norris 115

08. Russell 115

09. Piastri 57

10. Stroll 47

11. Gasly 46

12. Ocon 38

13. Albon 21

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 6

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. Sargeant 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0



Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 623 points

02. Mercedes 305

03. Ferrari 285

04. Aston Martin 221

05. McLaren 172

06. Alpine 84

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 5