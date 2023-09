Carlos Sainz (Ferrari) 6°: superato da Hamilton

Da acclamato vincitore di un GP a nota marginale in soli otto giorni. Ecco quanto velocemente accade in Formula 1. Il 29enne madrileno Carlos Sainz ha conquistato il suo secondo trionfo in un GP con un colpo di genio tattico nella notte di Singapore, ma nel weekend di Suzuka ha sperimentato troppo con l'assetto e ha guidato dietro al suo compagno di scuderia Ferrari - Charles Leclerc quarto, Sainz sesto.

Dopo l'emozionante gara, Sainz, attualmente quinto in campionato, ha dichiarato: "Alla fine del Gran Premio mi sono avvicinato a Lewis Hamilton, ma non abbastanza da togliergli il quinto posto.

"È un peccato perché se tutto fosse andato per il verso giusto avremmo dovuto essere quarti e quinti qui. Purtroppo, la Mercedes ha fatto rientrare Lewis in anticipo alla seconda sosta e quando finalmente ho montato le gomme nuove, mi sono ritrovato dietro di lui".

In altre parole, la Mercedes e Hamilton hanno ingannato la Ferrari, Lewis ha tagliato la strada a Sainz, come si dice in gergo: entrare in anticipo per la sosta rispetto al rivale, quindi impostare un ritmo elevato con le gomme fresche e sperare che sia sufficiente per una manovra di sorpasso strategica quando anche il rivale va a prendere la gomma fresca.

Sainz ha continuato: "Prima della sosta avevo un secondo di vantaggio su Hamilton, dopo ero a otto secondi da lui".



"In generale mi sentivo a mio agio sulla macchina, penso anche di aver fatto una buona gara, tuttavia mi dispiace che non abbiamo ottenuto il risultato ideale".



"Nelle prove, le cose non erano andate in modo ottimale. Ma nel Gran Premio sono tornato al ritmo a cui ero abituato".





GP del Giappone, Circuito di Suzuka

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:30:58.421 h

02 Lando Norris (GB), McLaren, +19.387 sec.

03 Oscar Piastri (AUS), McLaren, +36,494

04 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +43.998

05 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +49.376

06° Carlos Sainz (E), Ferrari, +50,221

07° George Russell (GB), Mercedes, +57.659

08 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:14.725

09 - Esteban Ocon (F), Alpine, +1:19.678

10° Pierre Gasly (F), Alpine, +1:23.155

11° Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 giro

12° Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 giro

13° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 giro

14° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 giro

15° Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 giro

Fuori

Alex Albon (T), Williams, danni da collisione

Logan Sargeant (USA), Williams, danno da collisione

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, rottura dell'ala posteriore

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, danno da collisione

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, danno da collisione





Classifica del Campionato del mondo (dopo 16 Gran Premi su 22, inclusi 3 sprint su 6)

Piloti

01 Verstappen 400 punti

02. Pérez 223

03. Hamilton 190

04. Alonso 174

05. Sainz 150

06. Leclerc 135

07 Norris 115

08. Russell 115

09° Piastri 57

10° Stroll 47

11° Gasly 46

12° Ocon 38

13° Albon 21

14° Hülkenberg 9

15° Bottas 6

16° Zhou 4

17° Tsunoda 3

18° Magnussen 3

19° Lawson 2

20° Sargeant 0

21 De Vries 0

22° Ricciardo 0



Coppa Costruttori

01. Red Bull Racing 623 punti

02. Mercedes 305

03. Ferrari 285

04. Aston Martin 221

05. McLaren 172

06. Alpine 84

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlfaTauri 5