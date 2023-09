Problemas en Alpine, Pierre Gasly: "¡Una completa broma!"

Cuando Pierre Gasly cruzó la línea de meta del GP de Japón en Suzuka, en décima posición un puesto por detrás de su compañero en el equipo Alpine, Esteban Ocon, el ganador de Monza en 2020 hizo un gesto salvaje con las manos. ¿Qué había ocurrido?

Pierre había recibido instrucciones de dejar paso a su compatriota francés Ocon. Antecedentes: Alpine había pedido a Ocon que se apartara para dejar paso a Gasly en la vuelta 47 (de 53) porque los franceses pensaban que tenían más posibilidades de atacar a Fernando Alonso con Pierre que con Esteban en ese momento.

Pero Gasly no pudo acercarse a Alonso, así que desde el puesto de mando se dio la orden de volver a cambiar el orden con los azules.

Gasly tras la carrera: "No se habló así conmigo antes de la carrera. Dada nuestra estrategia, estaba claro que Esteban me adelantaría tácticamente, pero yo era más rápido. Al final tenía los neumáticos más frescos. Nunca me planteé ceder el puesto. Empecé la carrera por delante de él y fui el más rápido en el Gran Premio, ¡así que por favor!".

"Ciertamente, para el equipo no importa en qué orden terminemos noveno y décimo. Pero no esperaba ese tipo de enfoque y no lo entiendo. Yo era el mejor".



"Mi trabajo al volante es ir lo más rápido posible. Y eso no incluye ceder voluntariamente un puesto. Cumplí y no anulé los intereses de la escudería, pero sigo sin entenderlo."



He aquí el intercambio de palabras entre Gasly y su ingeniero de carrera.



Karel Loos (KL): "Instrucción del puesto de mando, ¿podemos volver a cambiar, por favor?".



Pierre Gasly (PG): "Espera, ¿qué demonios? ¿Me está tomando el pelo? ¿Qué estáis diciendo? Soy más rápido. Tengo neumáticos más frescos. Le habría adelantado de todas formas".



KL: "Discutiremos esto más tarde en la oficina, por favor, cambia de asiento".



PG: "¿Hablas en serio? ¿Hablas en serio de qué? Llegué a la carrera por delante de él, estuve por delante de él todo el tiempo, vosotros le dejasteis que me rebajara."



KL: "No bromeo, instrucciones del puesto de mando. Por favor, la próxima vez, gira 16".



PG: "Por favor, confirme que quiere cambiar de lugar".



KL: "Confirme, confirme, por favor".



PG: "Sí, gracias, una broma completa".



KL: "Por favor, Pierre".



Gasly: "Lo haré".



KL: "No tienes que decir nada ahora, lo discutiremos más tarde".



Bruno Famin, jefe de equipo de transición, tras la carrera: "Queríamos ver si Pierre aún podía adelantar a Alonso. No funcionó. Así que decidimos cambiar el orden de nuevo. Nunca es fácil tomar una decisión así".





GP de Japón, Circuito de Suzuka

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:30:58.421 hrs

02 Lando Norris (GB), McLaren, +19.387 seg.

03 Oscar Piastri (AUS), McLaren, +36.494

04º Charles Leclerc (MC), Ferrari, +43.998

05º Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +49.376

06º Carlos Sainz (E), Ferrari, +50.221

07º George Russell (GB), Mercedes, +57,659

08º Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:14.725

09º Esteban Ocon (F), Alpine, +1:19.678

10º Pierre Gasly (F), Alpine, +1:23.155

11º Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 vuelta

12º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 vuelta

13º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 vuelta

14º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 vuelta

15º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 vuelta

Fuera

Alex Albon (T), Williams, daños por colisión

Logan Sargeant (USA), Williams, daños por colisión

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, fallo en el alerón trasero

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, daños por colisión

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, daños por colisión





Clasificación del Campeonato del Mundo (tras 16 de 22 Grandes Premios, incl. 3 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 400 puntos

02. Pérez 223

03. Hamilton 190

04. Alonso 174

05. Sainz 150

06. Leclerc 135

07. Norris 115

08. Russell 115

09º Piastri 57

10º Stroll 47

11º Gasly 46

12º Ocon 38

13º Albon 21

14º Hülkenberg 9

15º Bottas 6

16º Zhou 4

17º Tsunoda 3

18º Magnussen 3

19º Lawson 2

20º Sargeant 0

21 De Vries 0

22º Ricciardo 0



Copa de Constructores

01º Red Bull Racing 623 puntos

02. Mercedes 305

03. Ferrari 285

04. Aston Martin 221

05. McLaren 172

06. Alpine 84

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 5