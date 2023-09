Zoff chez Alpine, Pierre Gasly : "Une blague complète" !

Lorsque Pierre Gasly a franchi la ligne d'arrivée du GP du Japon à Suzuka, en dixième position, un rang derrière son coéquipier d'Alpine, Esteban Ocon, le vainqueur de Monza 2020 a gesticulé frénétiquement avec les mains. Que s'était-il passé ?

Pierre avait reçu l'ordre de laisser la place à son compatriote français Ocon. Contexte : Alpine avait demandé à Ocon de se mettre sur le côté pour Gasly au 47e tour (sur 53), car les Français pensaient à ce moment-là avoir plus de chances d'attaquer Fernando Alonso avec Pierre qu'avec Esteban.

Mais Gasly n'a pas réussi à se rapprocher d'Alonso, alors le PC a donné l'ordre de changer à nouveau l'ordre des Bleus.

Gasly après la course : "Ce n'est pas ce qui a été discuté avec moi avant la course. Vu notre stratégie, il était clair qu'Esteban allait me dépasser tactiquement, mais j'étais plus rapide. J'avais les pneus les plus frais à la fin. Il n'a jamais été question que je cède ma place. J'ai commencé la course avant lui et j'étais le plus rapide en Grand Prix, alors s'il vous plaît".

"Certes, pour l'équipe, l'ordre dans lequel nous terminons neuvième et dixième n'a pas d'importance. Mais je ne m'attendais pas à une telle procédure et je ne la comprends pas non plus. J'étais le meilleur".



"Mon travail au volant consiste à aller le plus vite possible. Et cela n'implique pas de céder volontairement une place. J'ai obéi et je n'ai pas fait fi des intérêts de l'écurie, mais je ne comprends toujours pas".



Voici l'échange de mots entre Gasly et son ingénieur de course.



Karel Loos (KL) : "Instruction du poste de commande, pouvons-nous revenir en arrière, s'il vous plaît ?"



Pierre Gasly (PG) : "Attends, c'est quoi ce bordel ? Tu te moques de moi ? Qu'est-ce que tu dis ? Je suis plus rapide. J'ai des pneus plus frais. Je l'aurais dépassé de toute façon".



KL : "On en discutera plus tard dans le bureau, change de place s'il te plaît".



PG : "Tu es sérieux ? Tu penses vraiment ce que tu dis ? Je suis entré dans la course avant lui, j'étais devant lui tout le temps, vous l'avez laissé me sous-couper".



KL : "Je ne plaisante pas, instructions du poste de commande. S'il vous plaît, la prochaine fois, virage 16".



PG : "Confirmez que vous voulez changer de place".



KL : "Confirmez, confirmez, s'il vous plaît".



PG : "Oui, merci, blague complète".



KL : "S'il te plaît, Pierre".



Gasly : "Je vais le faire".



KL : "Tu n'as rien à dire maintenant, nous en discuterons plus tard".



Bruno Famin, chef d'équipe de transition, après la course : "Nous voulions voir si Pierre pouvait encore passer devant Alonso. Cela n'a pas fonctionné. Nous avons donc décidé de changer à nouveau l'ordre de passage. Ce n'est jamais facile de prendre une telle décision".





GP du Japon, circuit de Suzuka

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:30:58,421 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +19,387 sec.

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +36,494

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +43,998

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +49,376

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +50,221

07. George Russell (GB), Mercedes, +57,659

08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:14,725

09. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:19,678

10. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:23,155

11. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 tour

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 tour

13. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 tour

14. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 tour

15e Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 tour

Out

Alex Albon (T), Williams, dommages dus à une collision

Logan Sargeant (USA), Williams, dommages de collision

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, panne d'aileron arrière

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, dommages de collision

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, dommages de collision





Classement au championnat du monde (après 16 des 22 Grand Prix, y compris 3 des 6 sprints)

Pilote

01. Verstappen 400 points

02. Pérez 223

03. Hamilton 190

04. Alonso 174

05. Sainz 150

06. Leclerc 135

07. Norris 115

08. Russell 115

09. Piastri 57

10. Stroll 47

11. Gasly 46

12. Ocon 38

13. Albon 21

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 6

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. Sargeant 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0



Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 623 points

02. Mercedes 305

03. Ferrari 285

04. Aston Martin 221

05. McLaren 172

06. Alpine 84

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 5