Problemi ad Alpine, Pierre Gasly: "Una vera e propria presa in giro!".

Quando Pierre Gasly ha tagliato il traguardo del GP del Giappone a Suzuka, in decima posizione a un passo dal suo compagno di squadra Alpine Esteban Ocon, il vincitore di Monza 2020 ha fatto un gesto selvaggio con le mani. Cosa era successo?

Pierre aveva ricevuto l'ordine di lasciare il posto al suo connazionale francese Ocon. Antefatto: l'Alpine aveva chiesto a Ocon di farsi da parte per Gasly al 47° giro (su 53) perché i francesi pensavano di avere più possibilità di attaccare Fernando Alonso con Pierre che con Esteban in quel momento.

Ma Gasly non è riuscito ad avvicinarsi ad Alonso, quindi dal posto di comando è arrivata l'istruzione di cambiare nuovamente l'ordine con i blu.

Gasly dopo la gara: "Non è stato discusso con me in questo modo prima della gara. Data la nostra strategia, era chiaro che Esteban mi avrebbe superato tatticamente, ma io ero più veloce. Alla fine avevo le gomme più fresche. Non c'è mai stato il rischio di perdere la posizione. Ho iniziato la gara davanti a lui e sono stato l'uomo più veloce nel Gran Premio, quindi prego!".

"Certamente, per la squadra non è importante l'ordine di arrivo del nono e del decimo posto. Ma non mi aspettavo questo tipo di approccio e non lo capisco. Sono stato il migliore".



"Il mio compito al volante è quello di andare il più veloce possibile. E questo non include la rinuncia volontaria a una posizione. Mi sono attenuto e non ho scavalcato gli interessi della squadra corse, ma continuo a non capire".



Ecco lo scambio di parole tra Gasly e il suo ingegnere di gara.



Karel Loos (KL): "Istruzione dal posto di comando, possiamo tornare indietro per favore?".



Pierre Gasly (PG): "Aspetti, che diavolo? Mi stai prendendo in giro? Cosa stai dicendo? Sono più veloce. Ho gomme più fresche. L'avrei passato comunque".



KL: "Ne discuteremo più tardi in ufficio, per favore cambiate posto".



PG: "Sei serio? Sei davvero serio su cosa? Sono entrato in gara davanti a lui, sono stato davanti a lui per tutto il tempo, e voi gli avete permesso di farmi sotto".



KL: "Non sto scherzando, istruzioni dal posto di comando. Per favore, la prossima volta, gira a 16".



PG: "Confermate che volete cambiare posto".



KL: "Conferma, conferma, per favore".



PG: "Sì, grazie, scherzo completo".



KL: "Per favore, Pierre".



Gasly: "Lo faccio io".



KL: "Non devi dire nulla ora, ne parleremo più tardi".



Bruno Famin, boss del team in transizione, dopo la gara: "Volevamo vedere se Pierre poteva ancora passare Alonso. Non ha funzionato. Così abbiamo deciso di cambiare di nuovo l'ordine. Non è mai facile prendere una decisione del genere".





GP del Giappone, Circuito di Suzuka

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:30:58.421 ore

02 Lando Norris (GB), McLaren, +19,387 secondi

03 Oscar Piastri (AUS), McLaren, +36,494

04 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +43,998

05 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +49.376

06° Carlos Sainz (E), Ferrari, +50,221

07° George Russell (GB), Mercedes, +57.659

08 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:14.725

09 - Esteban Ocon (F), Alpine, +1:19.678

10° Pierre Gasly (F), Alpine, +1:23.155

11° Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 giro

12° Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 giro

13° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 giro

14° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 giro

15° Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 giro

Fuori

Alex Albon (T), Williams, danni da collisione

Logan Sargeant (USA), Williams, danno da collisione

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, rottura dell'ala posteriore

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, danno da collisione

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, danno da collisione





Classifica del Campionato del mondo (dopo 16 Gran Premi su 22, inclusi 3 sprint su 6)

Piloti

01 Verstappen 400 punti

02. Pérez 223

03. Hamilton 190

04. Alonso 174

05. Sainz 150

06. Leclerc 135

07 Norris 115

08. Russell 115

09° Piastri 57

10° Stroll 47

11° Gasly 46

12° Ocon 38

13° Albon 21

14° Hülkenberg 9

15° Bottas 6

16° Zhou 4

17° Tsunoda 3

18° Magnussen 3

19° Lawson 2

20° Sargeant 0

21 De Vries 0

22° Ricciardo 0



Coppa Costruttori

01. Red Bull Racing 623 punti

02. Mercedes 305

03. Ferrari 285

04. Aston Martin 221

05. McLaren 172

06. Alpine 84

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlfaTauri 5