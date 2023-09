Problemas em Alpine, Pierre Gasly: "Uma verdadeira anedota!"

Pouco antes do final do Grande Prémio do Japão, o piloto alpino Pierre Gasly recebeu instruções para deixar passar o seu companheiro de equipa Esteban Ocon. Gasly estava fora de si após a corrida.

Quando Pierre Gasly cruzou a linha de chegada do GP do Japão, em Suzuka, em décimo lugar, um lugar atrás do seu companheiro de equipa da Alpine, Esteban Ocon, o vencedor de Monza em 2020 gesticulou loucamente com as mãos. O que é que aconteceu?

Pierre tinha recebido instruções para dar lugar ao seu compatriota francês Ocon. Antecedentes: a Alpine tinha pedido a Ocon que se afastasse para dar lugar a Gasly na volta 47 (de 53) porque os franceses pensavam que tinham mais hipóteses de atacar Fernando Alonso com Pierre do que com Esteban nessa altura.

Mas Gasly não conseguiu aproximar-se de Alonso, pelo que houve uma instrução do posto de comando para alterar novamente a ordem com os azuis.

Gasly após a corrida: "Não foi discutido comigo desta forma antes da corrida. Dada a nossa estratégia, era claro que o Esteban me iria ultrapassar taticamente, mas eu estava mais rápido. Tinha os pneus mais frescos no final. Nunca houve qualquer dúvida de que eu ia perder o lugar. Comecei a corrida à frente dele e fui o homem mais rápido no Grande Prémio, por isso, por favor!"

"Certamente, para a equipa, não importa a ordem em que terminamos em nono e décimo. Mas eu não estava à espera deste tipo de abordagem e não a compreendo. Eu era o melhor homem.



"O meu trabalho ao volante é andar o mais depressa possível. E isso não inclui ceder voluntariamente um lugar. Eu cumpri e não me sobrepus aos interesses da equipa de corrida, mas continuo a não compreender."



Eis a troca de palavras entre Gasly e o seu engenheiro de corrida.



Karel Loos (KL): "Instruções do posto de comando, podemos voltar atrás, por favor?"



Pierre Gasly (PG): "Espera, mas que raio? Estão a brincar comigo? O que é que estão a dizer? Eu sou mais rápido. Tenho pneus mais frescos. Eu teria passado por ele de qualquer maneira."



KL: "Vamos discutir isto mais tarde no escritório, por favor mudem de lugar."



PG: "Estás a falar a sério? Estás mesmo a falar a sério sobre o quê? Eu entrei na corrida à frente dele, estive sempre à frente dele, vocês deixaram-no passar-me à frente".



KL: "Não estou a brincar, instruções do posto de comando. Por favor, da próxima vez, vira 16".



PG: "Por favor, confirmem que querem trocar de lugar."



KL: "Confirme, confirme, por favor."



PG: "Sim, obrigado, piada completa."



KL: "Por favor, Pierre."



Gasly: "Eu faço-o."



KL: "Não tens de dizer nada agora, discutimos isso mais tarde."



Bruno Famin, chefe de equipa de transição, após a corrida: "Queríamos ver se o Pierre ainda conseguia passar o Alonso. Isso não funcionou. Por isso, decidimos alterar a ordem novamente. Nunca é fácil tomar uma decisão destas".





GP do Japão, Circuito de Suzuka

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:30:58.421 hrs

02 Lando Norris (GB), McLaren, +19,387 s

03 Oscar Piastri (AUS), McLaren, +36,494

04 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +43,998

05 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +49,376

06º Carlos Sainz (E), Ferrari, +50,221

07º George Russell (GB), Mercedes, +57,659

08 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:14.725

09 - Esteban Ocon (F), Alpine, +1:19.678

10º Pierre Gasly (F), Alpine, +1:23.155

11º Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 volta

12º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 volta

13º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 volta

14º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 volta

15º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 volta

Saída

Alex Albon (T), Williams, danos de colisão

Logan Sargeant (EUA), Williams, danos causados por colisão

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, falha na asa traseira

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, danos por colisão

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, danos por colisão





Classificação do Campeonato do Mundo (após 16 de 22 Grandes Prémios, incluindo 3 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 400 pontos

02 Pérez 223

03. Hamilton 190

04. Alonso 174

05. Sainz 150

06. Leclerc 135

07 Norris 115

08. Russell 115

09º Piastri 57

10º Stroll 47

11º Gasly 46

12º Ocon 38

13º Albon 21

14º Hülkenberg 9

15º Bottas 6

16º Zhou 4

17º Tsunoda 3

18º Magnussen 3

19º Lawson 2

20º Sargeant 0

21 De Vries 0

22º Ricciardo 0



Taça dos Construtores

01º Red Bull Racing 623 pontos

02 Mercedes 305

03. Ferrari 285

04. Aston Martin 221

05. McLaren 172

06. Alpine 84

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 5