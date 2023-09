Max Verstappen: ecco come rimane campione del mondo in Qatar

La vittoria del 48° GP di Max Verstappen, opportunamente sul circuito della Honda, partner motoristico della Red Bull Racing, ha sancito il successo nella Coppa Costruttori: la scuderia di Milton Keynes ha vinto il titolo per la sesta volta - nel 2010, 2011, 2012, 2013, 2022 e 2023.

Poiché il compagno di scuderia di Verstappen, Sergio Pérez, è rimasto a mani vuote in Giappone e Max non solo ha vinto ma ha anche fatto segnare il miglior giro in gara, l'olandese ha ora un vantaggio di 177 punti sul messicano nella classifica provvisoria.

Come curiosità della Formula 1, questo significa che anche prima dell'inizio del prossimo Gran Premio del Qatar (8 ottobre), Max potrebbe aver già difeso con successo il suo titolo di Campione del Mondo.

Perché il circuito di Losail si svolgerà secondo il formato sprint, il che significa che ci sarà già una gara il sabato. Proprio come ad Austin e Interlagos. Quindi un pilota può ancora ottenere un massimo di 180 punti nelle restanti gare in Qatar, USA, Messico, Brasile, Las Vegas e Abu Dhabi (150 per sei vittorie, 24 per tre vittorie sprint, 6 per sei migliori giri di gara).

La posizione di partenza per lo sprint del Qatar: Pérez deve ottenere altri sei punti per rimandare di 24 ore la decisione sul titolo. Pérez deve arrivare almeno terzo per mantenere una qualche possibilità matematica di vincere il campionato. E sperare che Verstappen faccia uno sprint debole o rimanga senza punti.



Se Verstappen finisce tra i primi sei in volata, indipendentemente dal fatto che Pérez finisca davanti a lui, l'olandese non potrà più essere superato nella classifica del campionato del mondo e sarà campione del mondo di Formula 1 per la terza volta consecutiva.



Come promemoria, Max Verstappen è arrivato tra i primi cinque in ogni gara (sia sprint che Gran Premio) nel 2023 ed è salito sul podio 18 volte in 19 gare (16 GP, 3 sprint) (tranne a Singapore, dove è arrivato quinto).



Max Verstappen sarebbe il primo pilota ad assicurarsi il titolo in Formula 1 con un risultato in volata.





GP del Giappone, Circuito di Suzuka

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:30:58.421 h

02 Lando Norris (GB), McLaren, +19,387 sec.

03 Oscar Piastri (AUS), McLaren, +36,494

04 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +43.998

05 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +49.376

06° Carlos Sainz (E), Ferrari, +50,221

07° George Russell (GB), Mercedes, +57.659

08 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:14.725

09 - Esteban Ocon (F), Alpine, +1:19.678

10° Pierre Gasly (F), Alpine, +1:23.155

11° Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 giro

12° Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 giro

13° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 giro

14° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 giro

15° Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 giro

Fuori

Alex Albon (T), Williams, danni da collisione

Logan Sargeant (USA), Williams, danno da collisione

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, rottura dell'ala posteriore

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, danno da collisione

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, danno da collisione





Classifica del Campionato del mondo (dopo 16 Gran Premi su 22, inclusi 3 sprint su 6)

Piloti

01 Verstappen 400 punti

02. Pérez 223

03. Hamilton 190

04. Alonso 174

05. Sainz 150

06. Leclerc 135

07 Norris 115

08. Russell 115

09° Piastri 57

10° Stroll 47

11° Gasly 46

12° Ocon 38

13° Albon 21

14° Hülkenberg 9

15° Bottas 6

16° Zhou 4

17° Tsunoda 3

18° Magnussen 3

19° Lawson 2

20° Sargeant 0

21 De Vries 0

22° Ricciardo 0



Coppa Costruttori

01. Red Bull Racing 623 punti

02. Mercedes 305

03. Ferrari 285

04. Aston Martin 221

05. McLaren 172

06. Alpine 84

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlfaTauri 5