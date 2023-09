Max Verstappen: assim continua a ser campeão do mundo no Qatar

A vitória de Max Verstappen no Japão ajudou a sua equipa Red Bull Racing a conquistar a sexta vitória na Taça dos Construtores. No fim de semana do GP do Qatar, pode sagrar-se triplo campeão do mundo.

A vitória de Max Verstappen no 48º GP, no circuito do parceiro de motores da Red Bull Racing, a Honda, garantiu tudo em termos da Taça dos Construtores: a equipa de Milton Keynes conquistou o título pela sexta vez - em 2010, 2011, 2012, 2013, 2022 e 2023.

Como o companheiro de Verstappen, Sergio Pérez, saiu de mãos vazias no Japão e Max não apenas venceu, mas também fez a melhor volta da corrida, o holandês agora tem 177 pontos de vantagem sobre o mexicano na classificação provisória.

Como curiosidade da Fórmula 1, isto significa que mesmo antes do início do próximo Grande Prémio do Qatar (8 de outubro), Max já poderá ter defendido com sucesso o seu título de Campeão do Mundo.

Porque o Circuito de Losail será disputado no formato sprint, o que significa que já haverá uma corrida no sábado. Tal como em Austin e Interlagos. Assim, um piloto pode ainda marcar um máximo de 180 pontos nas restantes corridas no Qatar, EUA, México, Brasil, Las Vegas e Abu Dhabi (150 por seis vitórias, 24 por três vitórias em sprint, 6 por seis melhores voltas de corrida).

A posição de partida para o sprint do Qatar: Pérez precisa de marcar mais seis pontos para adiar a decisão do título por 24 horas. Pérez tem de terminar pelo menos em terceiro para manter qualquer hipótese matemática de ganhar o campeonato. E esperar que Verstappen faça um sprint fraco ou fique sem pontos.



Se Verstappen terminar entre os seis primeiros no sprint, independentemente de Pérez terminar à sua frente, o holandês já não pode ser ultrapassado na classificação do Campeonato do Mundo e será Campeão do Mundo de Fórmula 1 pela terceira vez consecutiva.



Como lembrete, Max Verstappen terminou entre os cinco primeiros em todas as corridas (seja sprint ou Grande Prémio) em 2023 e esteve no pódio 18 vezes em 19 corridas (16 GP, 3 sprints) (exceto em Singapura, onde terminou em quinto).



Max Verstappen seria o primeiro piloto a garantir o título na Fórmula 1 com um resultado de sprint.





GP do Japão, Circuito de Suzuka

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:30:58.421 h

02 Lando Norris (GB), McLaren, +19,387 s

03 Oscar Piastri (AUS), McLaren, +36,494

04º Charles Leclerc (MC), Ferrari, +43,998

05 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +49,376

06º Carlos Sainz (E), Ferrari, +50,221

07º George Russell (GB), Mercedes, +57,659

08 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:14.725

09 - Esteban Ocon (F), Alpine, +1:19.678

10º Pierre Gasly (F), Alpine, +1:23.155

11º Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 volta

12º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 volta

13º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 volta

14º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 volta

15º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 volta

Saída

Alex Albon (T), Williams, danos de colisão

Logan Sargeant (EUA), Williams, danos causados por colisão

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, falha na asa traseira

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, danos por colisão

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, danos por colisão





Classificação do Campeonato do Mundo (após 16 de 22 Grandes Prémios, incluindo 3 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 400 pontos

02 Pérez 223

03. Hamilton 190

04. Alonso 174

05. Sainz 150

06. Leclerc 135

07 Norris 115

08. Russell 115

09º Piastri 57

10º Stroll 47

11º Gasly 46

12º Ocon 38

13º Albon 21

14º Hülkenberg 9

15º Bottas 6

16º Zhou 4

17º Tsunoda 3

18º Magnussen 3

19º Lawson 2

20º Sargeant 0

21 De Vries 0

22º Ricciardo 0



Taça dos Construtores

01º Red Bull Racing 623 pontos

02 Mercedes 305

03. Ferrari 285

04. Aston Martin 221

05. McLaren 172

06. Alpine 84

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 5