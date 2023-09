Dr. Helmut Marko : "Max Verstappen est incroyable".

Avant le week-end du GP sur le circuit de Suzuka, le champion du monde de Formule 1 Max Verstappen avait déclaré : "J'ai deux objectifs ici. Je veux retrouver ma forme d'antan après le week-end difficile de Singapour, gagner la course et assurer ainsi la victoire de Red Bull Racing en Coupe des constructeurs, sur le circuit Honda".

Tout a fonctionné à merveille : Pole position, victoire, meilleur tour en course, sixième titre pour Red Bull, il ne manque plus que le troisième titre de champion du monde des pilotes consécutif pour Max, qui suivra très probablement au Qatar.

Helmut Marko, conseiller en sport automobile de Red Bull, s'étonne toujours de la facilité apparente avec laquelle Verstappen va de victoire en victoire. L'Autrichien de 80 ans déclare chez nos confrères de Sky : "C'est une saison formidable avec le couronnement sous la forme du championnat des constructeurs, qui plus est au pays de Honda. C'était une performance incroyable de Max. Il a habilement et loyalement maintenu les McLaren derrière lui et a ensuite dicté la course de l'avant de manière souveraine".



Le vainqueur du Mans 1971 poursuit : "C'est bien sûr très agréable d'assurer le titre si tôt et de ne pas attendre la dernière course, mais cette domination est extraordinaire, même pour nous. Gagner ici avec Honda, c'est la plus grande des choses. C'est la première fois qu'un championnat est remporté. Cela correspond parfaitement à notre année record".



Avant Red Bull Racing, aucune écurie de Formule 1 n'avait encore réussi à s'assurer le titre à six courses de la fin de la saison. L'ancien record était détenu par McLaren et Ferrari - les Anglais ont remporté la coupe des constructeurs, il restait alors cinq courses à disputer en 1988, Ferrari a fait de même en 2004. 16 Grands Prix seulement ont toutefois été disputés lors de la saison de GP 1988, 18 en 2004 et 22 en 2023.



Le Dr Marko à propos de Max Verstappen : "Il s'est encore amélioré en termes de vitesse, et il fait tout cela avec une aisance et une souveraineté incroyables. Dans la gestion des pneus aussi, il est parfois le meilleur du peloton".





GP du Japon, circuit de Suzuka

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:30:58,421 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +19,387 sec.

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +36,494

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +43,998

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +49,376

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +50,221

07. George Russell (GB), Mercedes, +57,659

08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:14,725

09. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:19,678

10. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:23,155

11. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 tour

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 tour

13. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 tour

14. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 tour

15. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 tour

Out

Alex Albon (T), Williams, dommages dus à une collision

Logan Sargeant (USA), Williams, dommages de collision

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, panne d'aileron arrière

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, dommages de collision

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, dommages de collision





Classement au championnat du monde (après 16 des 22 Grand Prix, y compris 3 des 6 sprints)

Pilote

01. Verstappen 400 points

02. Pérez 223

03. Hamilton 190

04. Alonso 174

05. Sainz 150

06. Leclerc 135

07. Norris 115

08. Russell 115

09. Piastri 57

10. Stroll 47

11. Gasly 46

12. Ocon 38

13. Albon 21

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 6

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. Sargeant 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0



Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 623 points

02. Mercedes 305

03. Ferrari 285

04. Aston Martin 221

05. McLaren 172

06. Alpine 84

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 5