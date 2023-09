Helmut Marko: "Max Verstappen è incredibile".

Prima del weekend del GP sul circuito di Suzuka, il campione del mondo di Formula 1 Max Verstappen aveva dichiarato: "Ho due obiettivi qui. Voglio tornare alla mia forma precedente dopo il difficile weekend di Singapore, vincere la gara e assicurarmi la vittoria della Coppa Costruttori della Red Bull Racing in questo modo, sul circuito Honda".

Tutto ha funzionato alla grande: Pole position, vittoria, miglior giro in gara, sesto titolo Red Bull conquistato, manca solo il terzo titolo mondiale piloti consecutivo di Max, che quasi certamente arriverà in Qatar.

Helmut Marko, consulente per il motorsport della Red Bull, è sempre stupito dalla facilità apparentemente giocosa con cui Verstappen si lancia di vittoria in vittoria. L'ottantenne austriaco dice ai suoi colleghi di Sky: "È stata una grande stagione con il coronamento del campionato costruttori, per di più in terra Honda. È stata una prestazione incredibile da parte di Max. Ha tenuto abilmente e correttamente la McLaren dietro di sé e poi ha dettato la gara con sicurezza da davanti".



Il vincitore di Le Mans 1971 ha continuato: "È ovviamente molto piacevole assicurarsi il titolo così presto piuttosto che nell'ultima gara, ma questo dominio è eccezionale anche per noi. Vincere qui insieme alla Honda è la cosa più bella. È la prima volta che si vince un campionato. Si inserisce perfettamente nel nostro anno da record".



Assicurarsi il titolo a sei gare dalla fine della stagione è una cosa che nessuna scuderia di Formula Uno ha mai fatto prima della Red Bull Racing. Il vecchio record era detenuto da McLaren e Ferrari: la scuderia britannica aveva conquistato la Coppa Costruttori a cinque gare dalla fine nel 1988, mentre la Ferrari era riuscita a fare lo stesso nel 2004. Tuttavia, nella stagione dei GP del 1988 si sono disputati solo 16 Gran Premi, 18 nel 2004 e 22 nel 2023.



Dr. Marko su Max Verstappen: "È diventato ancora più bravo in termini di velocità e riesce a fare tutto questo con una facilità e un aplomb incredibili. A volte è anche il migliore in campo nella gestione degli pneumatici".





GP del Giappone, Circuito di Suzuka

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:30:58.421 h

02 Lando Norris (GB), McLaren, +19.387 sec.

03 Oscar Piastri (AUS), McLaren, +36,494

04 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +43.998

05 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +49.376

06° Carlos Sainz (E), Ferrari, +50,221

07° George Russell (GB), Mercedes, +57.659

08 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:14.725

09 - Esteban Ocon (F), Alpine, +1:19.678

10° Pierre Gasly (F), Alpine, +1:23.155

11° Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 giro

12° Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 giro

13° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 giro

14° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 giro

15° Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 giro

Fuori

Alex Albon (T), Williams, danni da collisione

Logan Sargeant (USA), Williams, danno da collisione

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, rottura dell'ala posteriore

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, danno da collisione

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, danno da collisione





Classifica del Campionato del mondo (dopo 16 Gran Premi su 22, inclusi 3 sprint su 6)

Piloti

01 Verstappen 400 punti

02. Pérez 223

03. Hamilton 190

04. Alonso 174

05. Sainz 150

06. Leclerc 135

07 Norris 115

08. Russell 115

09° Piastri 57

10° Stroll 47

11° Gasly 46

12° Ocon 38

13° Albon 21

14° Hülkenberg 9

15° Bottas 6

16° Zhou 4

17° Tsunoda 3

18° Magnussen 3

19° Lawson 2

20° Sargeant 0

21 De Vries 0

22° Ricciardo 0



Coppa Costruttori

01. Red Bull Racing 623 punti

02. Mercedes 305

03. Ferrari 285

04. Aston Martin 221

05. McLaren 172

06. Alpine 84

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlfaTauri 5