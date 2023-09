Dr. Helmut Marko: "Max Verstappen é incrível".

O conselheiro da Red Bull para o desporto automóvel, Dr. Helmut Marko, está impressionado com o desempenho do campeão do mundo Max Verstappen: "Ele é simplesmente incrível, a forma como ditou a corrida a partir da frente com tanta desenvoltura".

Antes do fim de semana do GP no Circuito de Suzuka, o Campeão do Mundo de Fórmula 1 Max Verstappen tinha dito: "Tenho dois objectivos aqui. Quero voltar à minha forma anterior depois do fim de semana difícil em Singapura, ganhar a corrida e garantir a vitória da Red Bull Racing na Taça dos Construtores dessa forma, no circuito Honda."

Tudo correu lindamente: Pole position, vitória, melhor volta da corrida, sexto título da Red Bull conquistado, tudo o que falta é o terceiro título consecutivo de Max no campeonato mundial de pilotos, que quase de certeza se seguirá no Qatar.

O conselheiro de desporto automóvel da Red Bull, Helmut Marko, fica sempre espantado com a facilidade com que Verstappen corre de vitória em vitória. O austríaco de 80 anos diz aos seus colegas da Sky: "Esta foi uma grande época, com a coroação do campeonato de construtores, e ainda por cima na terra da Honda. Foi um desempenho incrível do Max. Ele manteve a McLaren atrás de si de forma hábil e justa e depois ditou a corrida com confiança a partir da frente."



O vencedor de Le Mans em 1971 continuou: "É obviamente muito agradável garantir o título tão cedo e não na última corrida, mas este domínio é excecional até para nós. Ganhar aqui em conjunto com a Honda é o melhor de tudo. É a primeira vez que um campeonato é ganho. Encaixa-se perfeitamente no nosso ano recorde".



Garantir o título seis corridas antes do final da época é algo que nenhuma equipa de Fórmula 1 conseguiu antes da Red Bull Racing. O antigo recorde era detido pela McLaren e pela Ferrari - a equipa britânica conquistou a Taça dos Construtores a cinco corridas do final em 1988, a Ferrari conseguiu o mesmo em 2004. No entanto, apenas 16 Grandes Prémios foram disputados na época de 1988, 18 em 2004 e 22 em 2023.



Dr. Marko sobre Max Verstappen: "Ele tornou-se ainda melhor em termos de velocidade, e faz tudo com uma facilidade e desenvoltura incríveis. Por vezes, é também o melhor da equipa na gestão dos pneus."





GP do Japão, Circuito de Suzuka

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:30:58.421 h

02 Lando Norris (GB), McLaren, +19,387 s

03 Oscar Piastri (AUS), McLaren, +36,494

04º Charles Leclerc (MC), Ferrari, +43,998

05 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +49,376

06º Carlos Sainz (E), Ferrari, +50,221

07º George Russell (GB), Mercedes, +57,659

08 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:14.725

09 - Esteban Ocon (F), Alpine, +1:19.678

10º Pierre Gasly (F), Alpine, +1:23.155

11º Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 volta

12º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 volta

13º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 volta

14º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 volta

15º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 volta

Saída

Alex Albon (T), Williams, danos de colisão

Logan Sargeant (EUA), Williams, danos causados por colisão

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, falha na asa traseira

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, danos por colisão

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, danos por colisão





Classificação do Campeonato do Mundo (após 16 de 22 Grandes Prémios, incluindo 3 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 400 pontos

02 Pérez 223

03. Hamilton 190

04. Alonso 174

05. Sainz 150

06. Leclerc 135

07 Norris 115

08. Russell 115

09º Piastri 57

10º Stroll 47

11º Gasly 46

12º Ocon 38

13º Albon 21

14º Hülkenberg 9

15º Bottas 6

16º Zhou 4

17º Tsunoda 3

18º Magnussen 3

19º Lawson 2

20º Sargeant 0

21 De Vries 0

22º Ricciardo 0



Taça dos Construtores

01º Red Bull Racing 623 pontos

02 Mercedes 305

03. Ferrari 285

04. Aston Martin 221

05. McLaren 172

06. Alpine 84

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 5