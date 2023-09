Fernando Alonso (Aston Martin): "Yo no soy así".

Cuando las cosas no iban según lo previsto en Ferrari y McLaren-Honda, los equipos sentían el fuego abrasador de Fernando Alonso. A veces se disparaba alguna que otra aguja por la radio.

Es inolvidable cómo habló el español en el Gran Premio de Japón de 2015: "¡Motor de GP2! Motor GP2!", graznó entonces por radio el bicampeón del mundo de Fórmula 1 sobre la unidad de potencia de pechos débiles. Lo que a los directivos de Honda reunidos no les hizo especial gracia.

En Aston Martin 2023, hasta ahora sólo se han escuchado críticas constructivas, ni rastro de burlas o incluso comentarios hirientes. Hasta ahora. Porque lo que dijo Fernando al puesto de mando verde en Suzuka hace que uno se siente y tome nota.

Tras el primer cambio de neumáticos, al parecer insatisfecho con el momento de la parada, Alonso echó espuma por la boca: "Aquí me habéis echado a los leones, ¡increíble!".

Y en el duelo con su antiguo compañero de cuadra en los Alpes, Esteban Ocon, el 32 veces ganador de un GP resopló: "Se me está alejando en las rectas, ¡piensa en algo!".



¿Es éste el regreso del Alonso gruñón?



Fernando sonríe tras su reñido octavo puesto en Suzuka: "Vamos, es el clásico procedimiento de gestión de la Fórmula 1 cuando se trata de la radio: sacar una palabra completamente de contexto".



"Bueno, no sé lo que dicen otros pilotos cuando están detrás de un rival y pierden terreno a pesar de tener el alerón plano. Me pregunto si entonces dirán alegremente: 'Estoy bien, me gusta estar detrás'".



"Bueno, yo no soy así. Quiero agarrar a mis rivales en la batalla rueda con rueda, y el hecho es que, aunque estaba lo suficientemente cerca de Ocon como para pincharle el alerón trasero, me estaba quedando atrás."



"Así que señalé, cambiamos la estrategia, y como resultado les dejamos atrás. Y eso era exactamente lo que pretendíamos. Ganamos al rival directo, y de eso se trata. Pero si la gente prefiere charlar por radio, pues vale".



"Fuimos capaces de igualar el ritmo de Ferrari y Mercedes en algunos momentos, lo que fue positivo. Con una estrategia perfecta, podría haber dejado un coche de cada uno de esos equipos detrás de mí. Y desde luego no lo parecía tras la última sesión libre. No fuimos tan rápidos el sábado, pero fuimos bastante competitivos en la carrera. Ahora tenemos que averiguar por qué sucedió eso".





GP de Japón, Circuito de Suzuka

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:30:58.421 h

02 Lando Norris (GB), McLaren, +19.387 seg

03 Oscar Piastri (AUS), McLaren, +36.494

04º Charles Leclerc (MC), Ferrari, +43.998

05º Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +49.376

06º Carlos Sainz (E), Ferrari, +50.221

07º George Russell (GB), Mercedes, +57,659

08º Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:14.725

09º Esteban Ocon (F), Alpine, +1:19.678

10º Pierre Gasly (F), Alpine, +1:23.155

11º Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 vuelta

12º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 vuelta

13º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 vuelta

14º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 vuelta

15º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 vuelta

Fuera

Alex Albon (T), Williams, daños por colisión

Logan Sargeant (USA), Williams, daños por colisión

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, fallo en el alerón trasero

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, daños por colisión

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, daños por colisión





Clasificación del Campeonato del Mundo (tras 16 de 22 Grandes Premios, incl. 3 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 400 puntos

02. Pérez 223

03. Hamilton 190

04. Alonso 174

05. Sainz 150

06. Leclerc 135

07. Norris 115

08. Russell 115

09º Piastri 57

10º Stroll 47

11º Gasly 46

12º Ocon 38

13º Albon 21

14º Hülkenberg 9

15º Bottas 6

16º Zhou 4

17º Tsunoda 3

18º Magnussen 3

19º Lawson 2

20º Sargeant 0

21 De Vries 0

22º Ricciardo 0



Copa de Constructores

01º Red Bull Racing 623 puntos

02. Mercedes 305

03. Ferrari 285

04. Aston Martin 221

05. McLaren 172

06. Alpine 84

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 5