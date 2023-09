Fernando Alonso (Aston Martin) : "Ce n'est pas moi"

Lorsque les choses ne se passaient pas comme prévu chez Ferrari et McLaren-Honda, les équipes sentaient la flamme de Fernando Alonso s'allumer. Il arrivait alors que l'on lance l'une ou l'autre pointe d'épingle à la radio.

On n'a pas oublié comment l'Espagnol s'est exprimé lors du Grand Prix du Japon 2015 : "Moteur GP2 ! Moteur GP2 !" croassait alors le double champion du monde de Formule 1 à la radio au sujet du moteur à faible poitrine. Ce qui n'a pas particulièrement amusé les dirigeants de Honda.

Chez Aston Martin, on n'a entendu jusqu'à présent que des critiques constructives, aucune trace de moquerie ou même de remarques blessantes. Jusqu'à maintenant. Car ce que Fernando a communiqué au poste de commande des Verts à Suzuka fait dresser l'oreille.

Après le premier changement de pneus, apparemment insatisfait du timing de l'arrêt, Alonso a fulminé : "Vous m'avez jeté aux lions ici, incroyable !"

Et lors du duel avec son ancien compagnon d'écurie Alpine, Esteban Ocon, l'homme aux 32 GP a soufflé : "Il m'échappe dans les lignes droites, trouvez quelque chose".



Est-ce donc le retour de Grummel-Alonso ?



Fernando sourit après sa huitième place durement acquise à Suzuka : "Oh non, c'est la procédure classique de Formula One Management en matière de radio - une intervention complètement sortie de son contexte".



"Je ne sais pas ce que disent les autres pilotes lorsqu'ils sont derrière un adversaire et qu'ils perdent du terrain malgré l'aileron aplati. Peut-être disent-ils alors joyeusement : 'Je vais bien, j'aime courir derrière' ?".



"Eh bien, je ne suis pas comme ça. Je veux attraper mes adversaires dans une lutte roue contre roue, et le fait est que, même si j'étais assez proche d'Ocon pour pouvoir aplatir l'aileron arrière, j'ai été distancé".



"J'ai donc fait remarquer que nous avions changé de stratégie et que cela nous avait permis de les laisser derrière nous. Et c'était exactement notre objectif. Nous avons battu notre adversaire direct, et c'est tout ce qui compte. Mais si les gens préfèrent bavarder par radio, tant pis".



"Nous avons pu suivre par moments le rythme de Ferrari et de Mercedes, ce qui était positif. Avec une stratégie parfaite, j'aurais peut-être pu laisser une voiture de chacune de ces équipes derrière moi. Et cela ne semblait pas être le cas après les essais finaux. Nous n'avons pas été très rapides samedi, mais nous avons été assez compétitifs en course. Nous devons maintenant comprendre pourquoi cela s'est passé ainsi".





GP du Japon, circuit de Suzuka

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:30:58,421 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +19,387 sec.

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +36,494

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +43,998

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +49,376

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +50,221

07. George Russell (GB), Mercedes, +57,659

08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:14,725

09. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:19,678

10. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:23,155

11. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 tour

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 tour

13. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 tour

14. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 tour

15. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 tour

Out

Alex Albon (T), Williams, dommages dus à une collision

Logan Sargeant (USA), Williams, dommages de collision

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, panne d'aileron arrière

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, dommages de collision

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, dommages de collision





Classement au championnat du monde (après 16 des 22 Grand Prix, y compris 3 des 6 sprints)

Pilote

01. Verstappen 400 points

02. Pérez 223

03. Hamilton 190

04. Alonso 174

05. Sainz 150

06. Leclerc 135

07. Norris 115

08. Russell 115

09. Piastri 57

10. Stroll 47

11. Gasly 46

12. Ocon 38

13. Albon 21

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 6

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. Sargeant 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0



Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 623 points

02. Mercedes 305

03. Ferrari 285

04. Aston Martin 221

05. McLaren 172

06. Alpine 84

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 5