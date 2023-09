Fernando Alonso (Aston Martin): "Non sono così".

Quando le cose non andavano secondo i piani alla Ferrari e alla McLaren-Honda, i team sentivano il fuoco ardente di Fernando Alonso. A volte, la strana lancetta veniva lanciata via radio.

È indimenticabile il modo in cui lo spagnolo ha parlato nel Gran Premio del Giappone del 2015: "Motore GP2! Motore GP2!", gracchiò all'epoca il due volte campione del mondo di Formula 1 alla radio a proposito della debole power unit. Ciò che i dirigenti Honda riuniti non hanno trovato particolarmente divertente.

Alla Aston Martin 2023, finora si sono sentite solo critiche costruttive, nessuna traccia di scherno o di commenti offensivi. Fino ad ora. Perché quello che Fernando ha detto al posto di comando dei verdi a Suzuka fa alzare la testa e prendere nota.

Dopo il primo cambio gomme, apparentemente non soddisfatto della tempistica della sosta, Alonso ha schiumato dalla bocca: "Mi avete gettato in pasto ai leoni, incredibile!".

E nel duello con il suo ex compagno di scuderia Esteban Ocon, il 32 volte vincitore del GP ha sbuffato: "Mi sta staccando sui rettilinei, pensa a qualcosa!".



È questo il ritorno del brontolone Alonso?



Fernando sorride dopo il suo combattuto ottavo posto a Suzuka: "Oh, andiamo, questa è la classica procedura di gestione della Formula Uno quando si tratta di radio: prendere una parola completamente fuori dal contesto".



"Beh, non so cosa dicano gli altri piloti quando sono dietro a un avversario e perdono terreno nonostante abbiano l'ala appiattita. Mi chiedo se poi dicano allegramente: 'Sto bene, mi piace stare dietro'".



"Beh, io non sono così. Io voglio prendere i miei avversari nella battaglia ruota a ruota, e il fatto è che, anche se ero abbastanza vicino a Ocon da appiattire l'ala posteriore, stavo rimanendo indietro".



"Quindi ho fatto notare che abbiamo cambiato la strategia e di conseguenza li abbiamo lasciati indietro. Ed era proprio questo il nostro obiettivo. Abbiamo battuto l'avversario diretto, ed è questo l'obiettivo. Ma se la gente preferisce chiacchierare via radio, allora va bene".



"Siamo stati in grado di tenere il passo della Ferrari e della Mercedes in alcuni momenti, il che è stato positivo. Con una strategia perfetta, avrei potuto lasciarmi alle spalle una vettura di ciascuna di queste squadre. E di certo non sembrava così dopo le ultime prove. Sabato non siamo stati molto veloci, ma abbastanza competitivi in gara. Ora dobbiamo capire perché è successo".





GP del Giappone, Circuito di Suzuka

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:30:58.421 h

02 Lando Norris (GB), McLaren, +19.387 sec.

03 Oscar Piastri (AUS), McLaren, +36,494

04 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +43.998

05 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +49.376

06° Carlos Sainz (E), Ferrari, +50,221

07° George Russell (GB), Mercedes, +57.659

08 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:14.725

09 - Esteban Ocon (F), Alpine, +1:19.678

10° Pierre Gasly (F), Alpine, +1:23.155

11° Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 giro

12° Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 giro

13° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 giro

14° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 giro

15° Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 giro

Fuori

Alex Albon (T), Williams, danni da collisione

Logan Sargeant (USA), Williams, danno da collisione

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, rottura dell'ala posteriore

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, danno da collisione

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, danno da collisione





Classifica del Campionato del mondo (dopo 16 Gran Premi su 22, inclusi 3 sprint su 6)

Piloti

01 Verstappen 400 punti

02. Pérez 223

03. Hamilton 190

04. Alonso 174

05. Sainz 150

06. Leclerc 135

07 Norris 115

08. Russell 115

09° Piastri 57

10° Stroll 47

11° Gasly 46

12° Ocon 38

13° Albon 21

14° Hülkenberg 9

15° Bottas 6

16° Zhou 4

17° Tsunoda 3

18° Magnussen 3

19° Lawson 2

20° Sargeant 0

21 De Vries 0

22° Ricciardo 0



Coppa Costruttori

01. Red Bull Racing 623 punti

02. Mercedes 305

03. Ferrari 285

04. Aston Martin 221

05. McLaren 172

06. Alpine 84

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlfaTauri 5