Fernando Alonso (Aston Martin): "Eu não sou assim".

Quando as coisas não estavam a correr como planeado na Ferrari e na McLaren-Honda, as equipas sentiam o fogo ardente de Fernando Alonso. Por vezes, a agulha estranha era disparada no rádio.

É inesquecível a forma como o espanhol falou no Grande Prémio do Japão de 2015: "Motor de GP2! Motor GP2!" o bicampeão mundial de Fórmula 1 coaxou no rádio na época sobre a unidade de potência de peito fraco. O que a direção da Honda reunida não achou particularmente engraçado.

Na Aston Martin 2023, até à data, só se ouviram críticas construtivas, nem um vestígio de troça ou mesmo de comentários ofensivos. Até agora. Porque o que Fernando disse ao posto de comando verde em Suzuka faz-nos sentar e prestar atenção.

Após a primeira troca de pneus, aparentemente insatisfeito com o momento da paragem, Alonso espumou pela boca: "Vocês atiraram-me aos leões, inacreditável!"

E no duelo com o seu antigo companheiro de estábulo nos Alpes, Esteban Ocon, o 32 vezes vencedor de GPs bufou: "Ele está a afastar-se de mim nas rectas, pensem em alguma coisa!"



Então, será este o regresso do rabugento Alonso?



Fernando sorri após o seu difícil oitavo lugar em Suzuka: "Oh, vamos lá, esse é o procedimento clássico de gestão da Fórmula 1 quando se trata de rádio - tirar uma palavra completamente fora de contexto".



"Bem, não sei o que os outros pilotos dizem quando estão atrás de um adversário e perdem terreno apesar de terem a asa achatada. Será que depois dizem alegremente: 'Estou bem, gosto de estar atrás'?"



"Bem, eu não sou assim. Quero agarrar os meus adversários na batalha roda a roda, e o facto é que, apesar de estar suficientemente perto do Ocon para esvaziar a asa traseira, estava a ficar para trás."



"Por isso, chamei a atenção, mudámos a estratégia e, como resultado, deixámo-los para trás. E era exatamente esse o nosso objetivo. Vencemos o adversário direto, e é disso que se trata. Mas se as pessoas preferem conversar pelo rádio, tudo bem".



"Conseguimos igualar o ritmo da Ferrari e da Mercedes em alguns momentos, o que foi positivo. Com uma estratégia perfeita, talvez tivesse conseguido deixar um carro de cada uma dessas equipas para trás. E certamente não foi o que pareceu após o último treino. Não fomos tão rápidos no sábado, mas fomos bastante competitivos na corrida. Agora temos de descobrir porque é que isso aconteceu."





GP do Japão, Circuito de Suzuka

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:30:58.421 h

02 Lando Norris (GB), McLaren, +19,387 s

03 Oscar Piastri (AUS), McLaren, +36,494

04º Charles Leclerc (MC), Ferrari, +43,998

05 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +49,376

06º Carlos Sainz (E), Ferrari, +50,221

07º George Russell (GB), Mercedes, +57,659

08 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:14.725

09 - Esteban Ocon (F), Alpine, +1:19.678

10º Pierre Gasly (F), Alpine, +1:23.155

11º Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 volta

12º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 volta

13º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 volta

14º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 volta

15º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 volta

Saída

Alex Albon (T), Williams, danos de colisão

Logan Sargeant (EUA), Williams, danos causados por colisão

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, falha na asa traseira

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, danos por colisão

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, danos por colisão





Classificação do Campeonato do Mundo (após 16 de 22 Grandes Prémios, incluindo 3 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 400 pontos

02 Pérez 223

03. Hamilton 190

04. Alonso 174

05. Sainz 150

06. Leclerc 135

07 Norris 115

08. Russell 115

09º Piastri 57

10º Stroll 47

11º Gasly 46

12º Ocon 38

13º Albon 21

14º Hülkenberg 9

15º Bottas 6

16º Zhou 4

17º Tsunoda 3

18º Magnussen 3

19º Lawson 2

20º Sargeant 0

21 De Vries 0

22º Ricciardo 0



Taça dos Construtores

01º Red Bull Racing 623 pontos

02 Mercedes 305

03. Ferrari 285

04. Aston Martin 221

05. McLaren 172

06. Alpine 84

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 5