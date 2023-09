Timo Glock: "Mick Schumacher lo haría mejor".

Después de 16 fines de semana de GP, Logan Sargeant sigue sin puntuar. En cambio, ha habido muchos accidentes recientemente, en Singapur y también en Japón: accidente en Suzuka en la Qualy 1, luego colisión con Valtteri Bottas en la carrera, fuera. También hubo problemas en los Países Bajos y en España.

Timo Glock, ex piloto de Fórmula 1 en Toyota y hoy experto en GP para nuestros colegas de Sky, critica: "Cometió otro error en el Gran Premio, después del accidente del sábado. En Williams tienen que pensar cómo quieren configurar su emparejamiento en el futuro".

"De todas formas, con este emparejamiento sólo tienen un hombre que puede pilotar en los puntos. A Logan Sargeant no le veo actualmente al nivel para mover el coche tan consistentemente como puede hacerlo Alexander Albon."

"Tengo muchas ganas de escuchar lo que el jefe del equipo Williams, James Vowles, tiene que decir, después de todo él ha estado detrás de Sargeant todo el tiempo diciendo: tenemos que darle tiempo, le estamos apoyando".

"Pero todos estos errores no sólo están costando puntos, también están perjudicando al equipo en términos de tope de costes. Me pregunto cuánto tiempo se puede mantener a un piloto así. Hay muchas opciones para Williams, incluyendo a Mick Schumacher, por supuesto. Estoy seguro de que Mick lo haría mejor".



Logan Sargeant es el último piloto aún no confirmado por el equipo para 2024.





GP de Japón, Circuito de Suzuka

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:30:58.421 h

02 Lando Norris (GB), McLaren, +19.387 seg.

03 Oscar Piastri (AUS), McLaren, +36.494

04º Charles Leclerc (MC), Ferrari, +43.998

05º Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +49.376

06º Carlos Sainz (E), Ferrari, +50.221

07º George Russell (GB), Mercedes, +57,659

08º Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:14.725

09º Esteban Ocon (F), Alpine, +1:19.678

10º Pierre Gasly (F), Alpine, +1:23.155

11º Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 vuelta

12º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 vuelta

13º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 vuelta

14º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 vuelta

15º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 vuelta

Fuera

Alex Albon (T), Williams, daños por colisión

Logan Sargeant (USA), Williams, daños por colisión

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, fallo en el alerón trasero

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, daños por colisión

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, daños por colisión





Clasificación del Campeonato del Mundo (tras 16 de 22 Grandes Premios, incl. 3 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 400 puntos

02. Pérez 223

03. Hamilton 190

04. Alonso 174

05. Sainz 150

06. Leclerc 135

07. Norris 115

08. Russell 115

09º Piastri 57

10º Stroll 47

11º Gasly 46

12º Ocon 38

13º Albon 21

14º Hülkenberg 9

15º Bottas 6

16º Zhou 4

17º Tsunoda 3

18º Magnussen 3

19º Lawson 2

20º Sargeant 0

21 De Vries 0

22º Ricciardo 0



Copa de Constructores

01º Red Bull Racing 623 puntos

02. Mercedes 305

03. Ferrari 285

04. Aston Martin 221

05. McLaren 172

06. Alpine 84

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 5