Timo Glock : "Mick Schumacher s'en sortirait mieux que moi".

Après 16 week-ends de GP, Logan Sargeant n'a toujours pas marqué de points. Au lieu de cela, il y a eu beaucoup de casse récemment, à Singapour et aussi au Japon - crash de Suzuka en qualification 1, puis collision avec Valtteri Bottas en course, out. Il y a également eu de la casse aux Pays-Bas et en Espagne.

Timo Glock, ancien pilote de Formule 1 chez Toyota et aujourd'hui expert en GP pour nos confrères de Sky, critique : "Il a encore fait une erreur en Grand Prix après avoir eu cette sortie de piste samedi. Chez Williams, ils doivent réfléchir à la manière dont ils veulent composer leur binôme à l'avenir".

"Avec cette paire en tout cas, ils n'ont qu'un seul homme capable de marquer des points. Je ne vois pas Logan Sargeant actuellement au niveau pour piloter la voiture de manière aussi constante qu'Alexander Albon".

"Je suis très curieux d'entendre ce que le directeur de l'équipe Williams, James Vowles, a à dire, lui qui se range tout le temps derrière Sargeant et qui dit - nous devons lui donner le temps, nous le soutenons".

"Mais toutes ces erreurs ne coûtent pas seulement des points, elles font aussi mal à l'équipe en ce qui concerne le plafond des coûts. Je me demande combien de temps un pilote peut encore être supporté ainsi. Il y a pourtant suffisamment de possibilités pour Williams, entre autres, logiquement, Mick Schumacher. Je suis sûr - Mick ferait mieux".



Logan Sargeant est le dernier pilote qui n'a pas encore été confirmé par l'équipe pour 2024.





GP du Japon, circuit de Suzuka

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:30:58,421 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +19,387 sec.

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +36,494

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +43,998

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +49,376

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +50,221

07. George Russell (GB), Mercedes, +57,659

08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:14,725

09. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:19,678

10. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:23,155

11. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 tour

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 tour

13. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 tour

14. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 tour

15e Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 tour

Out

Alex Albon (T), Williams, dommages dus à une collision

Logan Sargeant (USA), Williams, dommages de collision

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, panne d'aileron arrière

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, dommages de collision

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, dommages de collision





Classement au championnat du monde (après 16 des 22 Grand Prix, y compris 3 des 6 sprints)

Pilote

01. Verstappen 400 points

02. Pérez 223

03. Hamilton 190

04. Alonso 174

05. Sainz 150

06. Leclerc 135

07. Norris 115

08. Russell 115

09. Piastri 57

10. Stroll 47

11. Gasly 46

12. Ocon 38

13. Albon 21

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 6

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. Sargeant 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0



Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 623 points

02. Mercedes 305

03. Ferrari 285

04. Aston Martin 221

05. McLaren 172

06. Alpine 84

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 5