Timo Glock: "Mick Schumacher farebbe meglio".

Incidente a Singapore, incidente in Giappone, ancora nessun punto in classifica: Lo statunitense Logan Sargeant è sotto pressione. L'ex pilota Timo Glock dichiara: "Mick Schumacher farebbe meglio".

Dopo 16 weekend di GP, Logan Sargeant è ancora senza punti. Invece, ci sono stati molti incidenti di recente, a Singapore e anche in Giappone - incidente a Suzuka in qualifica 1, poi collisione con Valtteri Bottas in gara, fuori. Anche nei Paesi Bassi e in Spagna si sono verificati degli incidenti.

Timo Glock, ex pilota di Formula 1 alla Toyota e oggi esperto di GP per i colleghi di Sky, critica: "Ha fatto un altro errore nel Gran Premio, dopo l'incidente di sabato. Alla Williams devono pensare a come impostare la loro coppia in futuro".

"In ogni caso, con questa coppia hanno solo un uomo che può guidare nei punti. Logan Sargeant non lo vedo al momento al livello di muovere la macchina con la stessa costanza di Alexander Albon".

Sono molto curioso di sentire cosa ha da dire il boss del team Williams James Vowles, che dopo tutto ha sempre sostenuto Sargeant dicendo: "Dobbiamo dargli tempo, lo sosteniamo".

"Ma tutti questi errori non solo costano punti, ma danneggiano anche la squadra in termini di tetto di spesa. Mi chiedo quanto a lungo un pilota possa essere sostenuto in questo modo. Ci sono molte opzioni per la Williams, compreso Mick Schumacher, naturalmente. Sono sicuro che Mick farebbe meglio".



Logan Sargeant è l'ultimo pilota non ancora confermato dalla squadra per il 2024.





GP del Giappone, Circuito di Suzuka

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:30:58.421 h

02 Lando Norris (GB), McLaren, +19,387 sec.

03 Oscar Piastri (AUS), McLaren, +36,494

04 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +43.998

05 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +49.376

06° Carlos Sainz (E), Ferrari, +50,221

07° George Russell (GB), Mercedes, +57.659

08 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:14.725

09 - Esteban Ocon (F), Alpine, +1:19.678

10° Pierre Gasly (F), Alpine, +1:23.155

11° Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 giro

12° Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 giro

13° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 giro

14° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 giro

15° Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 giro

Fuori

Alex Albon (T), Williams, danni da collisione

Logan Sargeant (USA), Williams, danno da collisione

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, rottura dell'ala posteriore

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, danno da collisione

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, danno da collisione





Classifica del Campionato del mondo (dopo 16 Gran Premi su 22, inclusi 3 sprint su 6)

Piloti

01 Verstappen 400 punti

02. Pérez 223

03. Hamilton 190

04. Alonso 174

05. Sainz 150

06. Leclerc 135

07 Norris 115

08. Russell 115

09° Piastri 57

10° Stroll 47

11° Gasly 46

12° Ocon 38

13° Albon 21

14° Hülkenberg 9

15° Bottas 6

16° Zhou 4

17° Tsunoda 3

18° Magnussen 3

19° Lawson 2

20° Sargeant 0

21 De Vries 0

22° Ricciardo 0



Coppa Costruttori

01. Red Bull Racing 623 punti

02. Mercedes 305

03. Ferrari 285

04. Aston Martin 221

05. McLaren 172

06. Alpine 84

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlfaTauri 5