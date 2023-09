Timo Glock: "Mick Schumacher faria melhor".

Acidente em Singapura, acidente no Japão, ainda sem pontos no campeonato: O americano Logan Sargeant está sob pressão. O ex-piloto de GP Timo Glock afirma: "Mick Schumacher faria melhor".

por Mathias Brunner - Automatic translation from German

Após 16 fins-de-semana de GP, Logan Sargeant continua sem pontos. Em vez disso, houve muita confusão recentemente, em Singapura e também no Japão - acidente em Suzuka na Qualy 1, depois colisão com Valtteri Bottas na corrida, fora. Houve também problemas na Holanda e em Espanha.

Timo Glock, antigo piloto de Fórmula 1 da Toyota e hoje especialista em GPs para os nossos colegas da Sky, critica: "Ele cometeu outro erro no Grande Prémio, depois do acidente de sábado. Na Williams, eles têm de pensar em como querem formar a sua dupla no futuro".

"De qualquer forma, com esta dupla eles só têm um homem que pode conduzir nos pontos. Logan Sargeant não me parece estar atualmente ao nível de mover o carro de forma tão consistente como Alexander Albon."

"Estou muito interessado em ouvir o que o chefe de equipa da Williams, James Vowles, tem para dizer, afinal ele tem apoiado Sargeant desde o início dizendo - temos de lhe dar tempo, estamos a apoiá-lo."

"Mas todos estes erros não estão apenas a custar pontos, estão também a prejudicar a equipa em termos de limite de custos. Pergunto-me quanto tempo um piloto pode ser mantido assim. Há muitas opções para a Williams, incluindo Mick Schumacher, é claro. Tenho a certeza que o Mick faria melhor".



Logan Sargeant é o último piloto ainda não confirmado pela equipa para 2024.





GP do Japão, Circuito de Suzuka

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:30:58.421 h

02 Lando Norris (GB), McLaren, +19,387 s

03 Oscar Piastri (AUS), McLaren, +36,494

04 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +43,998

05 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +49,376

06º Carlos Sainz (E), Ferrari, +50,221

07º George Russell (GB), Mercedes, +57,659

08 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:14.725

09 - Esteban Ocon (F), Alpine, +1:19.678

10º Pierre Gasly (F), Alpine, +1:23.155

11º Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 volta

12º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 volta

13º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 volta

14º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 volta

15º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 volta

Saída

Alex Albon (T), Williams, danos de colisão

Logan Sargeant (EUA), Williams, danos causados por colisão

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, falha na asa traseira

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, danos por colisão

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, danos por colisão





Classificação do Campeonato do Mundo (após 16 de 22 Grandes Prémios, incluindo 3 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 400 pontos

02 Pérez 223

03. Hamilton 190

04. Alonso 174

05. Sainz 150

06. Leclerc 135

07 Norris 115

08. Russell 115

09º Piastri 57

10º Stroll 47

11º Gasly 46

12º Ocon 38

13º Albon 21

14º Hülkenberg 9

15º Bottas 6

16º Zhou 4

17º Tsunoda 3

18º Magnussen 3

19º Lawson 2

20º Sargeant 0

21 De Vries 0

22º Ricciardo 0



Taça dos Construtores

01º Red Bull Racing 623 pontos

02 Mercedes 305

03. Ferrari 285

04. Aston Martin 221

05. McLaren 172

06. Alpine 84

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 5