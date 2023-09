Zak Brown (McLaren) : Aston Martin doit trembler

McLaren avec deux voitures sur le podium, cela ne s'est produit que trois fois au cours des dix dernières années. Le CEO de McLaren, Zak Brown, explique ce qui est encore possible en 2023 avec Lando Norris et Oscar Piastri.

Seul le surpuissant Max Verstappen a fait obstacle à la première victoire de McLaren depuis Monza 2021 : deuxième place pour Lando Norris au Grand Prix du Japon, troisième place pour Oscar Piastri. Deux pilotes sur le podium, cela n'était arrivé que trois fois pour McLaren au cours des dix dernières années, avant le Japon en 2023 à Monza en 2021 (Daniel Ricciardo devant Lando Norris) et en Australie en 2014 (Jenson Button devant Kevin Magnussen).

Le CEO de McLaren, Zak Brown, se réjouit de la récolte de gros points à Suzuka, son équipe gagne rapidement du terrain sur Aston Martin dans la coupe des constructeurs, le score est actuellement de 221 à 172 pour les Verts dans la lutte pour la quatrième place finale.

A la question de savoir si McLaren pourrait encore rattraper Aston Martin dans les six courses restantes, le Californien Brown, âgé de 51 ans, répond : "J'aimerais que ce soit différent, car 49 points de retard, c'est déjà considérable. Mais nous avons du mal à progresser et je suppose que si cela continue, cela va devenir vraiment excitant".

"Nous avons montré une bonne forme lors des dernières courses et nous devons simplement continuer ainsi. Et cela suffira, je l'espère, lorsque les comptes seront faits à Abu Dhabi".

Lors des deux Grands Prix asiatiques de Singapour et du Japon, McLaren a remarquablement rattrapé son retard sur Aston Martin :



Points de championnat du monde à Singapour

Aston Martin : 0

McLaren : 24



Points de championnat du monde à Suzuka

Aston Martin : 4

McLaren : 33



Zak Brown : "Oscar a roulé pour la première fois à Suzuka et nous sommes très impressionnés par sa performance. En course, Lando Norris a montré une meilleure gestion des pneus, mais ce genre de choses ne vient qu'avec l'expérience. Nous sommes magnifiquement positionnés pour l'avenir".





GP du Japon, circuit de Suzuka

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:30:58,421 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +19,387 sec.

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +36,494

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +43,998

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +49,376

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +50,221

07. George Russell (GB), Mercedes, +57,659

08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:14,725

09. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:19,678

10. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:23,155

11. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 tour

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 tour

13. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 tour

14. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 tour

15e Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 tour

Out

Alex Albon (T), Williams, dommages dus à une collision

Logan Sargeant (USA), Williams, dommages de collision

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, panne d'aileron arrière

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, dommages de collision

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, dommages de collision





Classement au championnat du monde (après 16 des 22 Grand Prix, y compris 3 des 6 sprints)

Pilote

01. Verstappen 400 points

02. Pérez 223

03. Hamilton 190

04. Alonso 174

05. Sainz 150

06. Leclerc 135

07. Norris 115

08. Russell 115

09. Piastri 57

10. Stroll 47

11. Gasly 46

12. Ocon 38

13. Albon 21

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 6

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. Sargeant 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0



Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 623 points

02. Mercedes 305

03. Ferrari 285

04. Aston Martin 221

05. McLaren 172

06. Alpine 84

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 5