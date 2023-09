Zak Brown (McLaren): L'Aston Martin deve tremare

Solo lo strapotere di Max Verstappen ha impedito la prima vittoria McLaren da Monza 2021: 2° posto per Lando Norris al Gran Premio del Giappone, 3° posto per Oscar Piastri. Due piloti sul podio, cosa che era accaduta solo tre volte per la McLaren negli ultimi dieci anni, prima del Giappone 2023 a Monza 2021 (Daniel Ricciardo davanti a Lando Norris) e in Australia 2014 (Jenson Button davanti a Kevin Magnussen).

L'amministratore delegato della McLaren Zak Brown è soddisfatto del grasso bottino di punti a Suzuka, la sua squadra sta rapidamente guadagnando terreno sull'Aston Martin nella Coppa Costruttori, attualmente 221:172 per i verdi nella battaglia per il quarto posto finale.

Alla domanda se la McLaren possa ancora raggiungere l'Aston Martin nelle sei gare rimanenti, il 51enne californiano Brown risponde: "Vorrei che fosse diverso, perché 49 punti di distacco sono già considerevoli. Ma stiamo andando forte e credo che se continua così, sarà davvero emozionante".

"Abbiamo dimostrato una buona forma nelle ultime gare e dobbiamo solo continuare così. E speriamo che questo sia sufficiente quando si farà la resa dei conti ad Abu Dhabi".

La McLaren ha recuperato molto terreno nei confronti dell'Aston Martin nei due Gran Premi asiatici di Singapore e Giappone:



Punti del Campionato del Mondo a Singapore

Aston Martin: 0

McLaren: 24



Punti WRC a Suzuka

Aston Martin: 4

McLaren: 33



Zak Brown: "Oscar ha guidato a Suzuka per la prima volta e siamo molto colpiti dalla sua prestazione. In gara Lando Norris ha dimostrato una migliore gestione degli pneumatici, ma questo tipo di cose si ottengono solo con l'esperienza. Siamo in ottima posizione per il futuro".





GP del Giappone, Circuito di Suzuka

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:30:58.421 h

02 Lando Norris (GB), McLaren, +19,387 sec.

03 Oscar Piastri (AUS), McLaren, +36,494

04 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +43.998

05 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +49.376

06° Carlos Sainz (E), Ferrari, +50,221

07° George Russell (GB), Mercedes, +57.659

08 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:14.725

09 - Esteban Ocon (F), Alpine, +1:19.678

10° Pierre Gasly (F), Alpine, +1:23.155

11° Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 giro

12° Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 giro

13° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 giro

14° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 giro

15° Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 giro

Fuori

Alex Albon (T), Williams, danni da collisione

Logan Sargeant (USA), Williams, danno da collisione

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, rottura dell'ala posteriore

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, danno da collisione

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, danno da collisione





Classifica del Campionato del mondo (dopo 16 Gran Premi su 22, inclusi 3 sprint su 6)

Piloti

01 Verstappen 400 punti

02. Pérez 223

03. Hamilton 190

04. Alonso 174

05. Sainz 150

06. Leclerc 135

07 Norris 115

08. Russell 115

09° Piastri 57

10° Stroll 47

11° Gasly 46

12° Ocon 38

13° Albon 21

14° Hülkenberg 9

15° Bottas 6

16° Zhou 4

17° Tsunoda 3

18° Magnussen 3

19° Lawson 2

20° Sargeant 0

21 De Vries 0

22° Ricciardo 0



Coppa Costruttori

01. Red Bull Racing 623 punti

02. Mercedes 305

03. Ferrari 285

04. Aston Martin 221

05. McLaren 172

06. Alpine 84

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlfaTauri 5