Zak Brown (McLaren): A Aston Martin deve estar a tremer

A McLaren com dois carros no pódio, o que só aconteceu três vezes nos últimos dez anos. O Diretor Executivo da McLaren, Zak Brown, diz o que ainda é possível com Lando Norris e Oscar Piastri em 2023.

Apenas o avassalador Max Verstappen ficou no caminho da primeira vitória da McLaren desde Monza 2021: 2º lugar para Lando Norris no Grande Prémio do Japão, 3º lugar para Oscar Piastri. Dois pilotos no pódio, o que só tinha acontecido três vezes para a McLaren nos últimos dez anos, antes do Japão 2023 em Monza 2021 (Daniel Ricciardo à frente de Lando Norris) e na Austrália 2014 (Jenson Button à frente de Kevin Magnussen).

O CEO da McLaren, Zak Brown, está feliz com a grande quantidade de pontos em Suzuka, a sua equipa está rapidamente a ganhar terreno à Aston Martin na Taça dos Construtores, atualmente 221:172 para os Verdes na luta pelo quarto lugar final.

Questionado sobre se a McLaren ainda pode apanhar a Aston Martin nas seis corridas que faltam, o californiano Brown, de 51 anos, diz: "Gostava que fosse diferente, porque 49 pontos de atraso já é considerável. Mas estamos a ser fortes e acho que se continuar assim, vai ser muito emocionante".

"Temos mostrado uma boa forma nas últimas corridas e só temos de a manter. E esperamos que isso seja suficiente quando chegar a hora do acerto de contas em Abu Dhabi."

A McLaren ganhou terreno notável contra a Aston Martin nos dois Grandes Prémios da Ásia, em Singapura e no Japão:



Pontos do Campeonato do Mundo em Singapura

Aston Martin: 0

McLaren: 24



Pontos WRC em Suzuka

Aston Martin: 4

McLaren: 33



Zak Brown: "O Oscar conduziu em Suzuka pela primeira vez e estamos muito impressionados com o seu desempenho. Na corrida, Lando Norris mostrou uma melhor gestão dos pneus, mas esse tipo de coisas só vem com a experiência. Estamos magnificamente posicionados para o futuro".





GP do Japão, Circuito de Suzuka

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:30:58.421 h

02 Lando Norris (GB), McLaren, +19,387 s

03 Oscar Piastri (AUS), McLaren, +36,494

04º Charles Leclerc (MC), Ferrari, +43,998

05 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +49,376

06º Carlos Sainz (E), Ferrari, +50,221

07º George Russell (GB), Mercedes, +57,659

08 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:14.725

09 - Esteban Ocon (F), Alpine, +1:19.678

10º Pierre Gasly (F), Alpine, +1:23.155

11º Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 volta

12º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 volta

13º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 volta

14º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 volta

15º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 volta

Saída

Alex Albon (T), Williams, danos de colisão

Logan Sargeant (EUA), Williams, danos causados por colisão

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, falha na asa traseira

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, danos por colisão

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, danos por colisão





Classificação do Campeonato do Mundo (após 16 de 22 Grandes Prémios, incluindo 3 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 400 pontos

02 Pérez 223

03. Hamilton 190

04. Alonso 174

05. Sainz 150

06. Leclerc 135

07 Norris 115

08. Russell 115

09º Piastri 57

10º Stroll 47

11º Gasly 46

12º Ocon 38

13º Albon 21

14º Hülkenberg 9

15º Bottas 6

16º Zhou 4

17º Tsunoda 3

18º Magnussen 3

19º Lawson 2

20º Sargeant 0

21 De Vries 0

22º Ricciardo 0



Taça dos Construtores

01º Red Bull Racing 623 pontos

02 Mercedes 305

03. Ferrari 285

04. Aston Martin 221

05. McLaren 172

06. Alpine 84

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 5