Título mundial Red Bull Racing: Así se celebra la victoria de Verstappen

Max Verstappen demostró a todos en Japón: "Quería demostrar que nuestro débil fin de semana en Singapur fue sólo la excepción a la regla", dijo el holandés de 25 años en Suzuka. "Estaba decidido a ganar de nuevo y así asegurar la victoria en la Copa de Constructores en el circuito de nuestro socio motor Honda."

Dicho y hecho, la 48ª victoria de Max en un GP, la 13ª en 16 carreras en 2023, la segunda en Suzuka en 2022, no ha sido un paseo por la victoria, ha sido una demostración de fuerza, y por ello está siendo celebrado en los periódicos europeos.

Daily Mail, Reino Unido

¿La venganza se sirve mejor fría? Las pruebas recogidas en Japón muestran que Max Verstappen no lo cree así. No, ¡esta fue una venganza al rojo vivo! Quemó literalmente a sus rivales en el abrasador asfalto de Suzuka.

Guardian, Reino Unido

Verstappen gana tras una actuación impecable y sin oposición tras meter el morro desde la primera curva. Verstappen tenía el control total, su coche estaba en una clase propia.



BBC, Gran Bretaña

El vigente Verstappen volvió a estar en su propia liga. Su rendimiento al volante es digno de uno de los mejores coches de carreras de Fórmula 1 jamás construidos.



Gazzetta dello Sport, Italia

¡Verstappen es el rey de Japón! Singapur está olvidado, Red Bull Racing es campeón del mundo. Max no tuvo rival desde el principio. Este coche es un cohete. Pero controlar un cohete, compruébalo con Sergio Pérez, no es un juego de niños... a menos que seas Max Verstappen.



La Stampa, Italia

Verstappen vuelve a tomar el mando y domina en Japón. El campeón del mundo holandés manda de principio a fin, sin dejar ninguna opción a sus rivales y dando otra alegría a su equipo.



Tuttosport, Italia

Nueva actuación dominante del piloto de Red Bull Racing, que solo deja migajas a sus rivales.



AS, España

¡Verstappen da alas a Red Bull Racing! Se apagaron las luces de la parrilla y los pilotos de McLaren sometieron a Verstappen a una presión poderosa. Piastri por dentro, Norris por fuera y Max por el medio. Pero el campeón se defendió del doble ataque, mantuvo su primer puesto y ... ¡El final! Ganó el GP de Japón en la primera curva.



El Mundo Deportivo, España

Max Verstappen lo despejó todo. Una vez más no tuvo rival. En Suzuka volvió a la normalidad y destrozó a sus rivales con tremenda facilidad. El GP de Japón fue el ejemplo perfecto de la temporada del holandés: fue una carrera perfecta.



Imagen, Alemania

Gracias a Max Verstappen, Red Bul Racing lideraría el Mundial por equipos incluso sin su compañero Sergio Pérez. Porque como varias veces antes en la temporada, el compañero de cuadra de Verstappen muestra un rendimiento subterráneo.



Express, Alemania

Un Max Verstappen irritado es el mejor Max Verstappen. Tras el inexplicable y en parte comentado con regodeo colapso de Red Bull Racing en Singapur, el piloto de 25 años ganó el Gran Premio de Japón con otra actuación de su clase extra y borró cualquier duda: él y Red Bull Racing siguen siendo la medida de todas las cosas.





GP de Japón, Circuito de Suzuka

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:30:58.421 h

02 Lando Norris (GB), McLaren, +19.387 seg.

03 Oscar Piastri (AUS), McLaren, +36.494

04º Charles Leclerc (MC), Ferrari, +43.998

05º Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +49.376

06º Carlos Sainz (E), Ferrari, +50.221

07º George Russell (GB), Mercedes, +57,659

08º Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:14.725

09º Esteban Ocon (F), Alpine, +1:19.678

10º Pierre Gasly (F), Alpine, +1:23.155

11º Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 vuelta

12º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 vuelta

13º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 vuelta

14º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 vuelta

15º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 vuelta

Fuera

Alex Albon (T), Williams, daños por colisión

Logan Sargeant (USA), Williams, daños por colisión

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, fallo en el alerón trasero

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, daños por colisión

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, daños por colisión





Clasificación del Campeonato del Mundo (tras 16 de 22 Grandes Premios, incl. 3 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 400 puntos

02. Pérez 223

03. Hamilton 190

04. Alonso 174

05. Sainz 150

06. Leclerc 135

07. Norris 115

08. Russell 115

09º Piastri 57

10º Stroll 47

11º Gasly 46

12º Ocon 38

13º Albon 21

14º Hülkenberg 9

15º Bottas 6

16º Zhou 4

17º Tsunoda 3

18º Magnussen 3

19º Lawson 2

20º Sargeant 0

21 De Vries 0

22º Ricciardo 0



Copa de Constructores

01º Red Bull Racing 623 puntos

02. Mercedes 305

03. Ferrari 285

04. Aston Martin 221

05. McLaren 172

06. Alpine 84

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 5