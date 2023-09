Titre de champion du monde Red Bull Racing : comment Verstappen est fêté

Max Verstappen l'a montré à tous au Japon : "Je voulais prouver que notre faible week-end à Singapour n'était que l'exception à la règle", a déclaré le Néerlandais de 25 ans à Suzuka, "je voulais absolument gagner à nouveau et assurer ainsi la victoire dans la Coupe des constructeurs sur le circuit de notre partenaire moteur Honda".

Aussitôt dit, aussitôt fait : 48e victoire de Max en GP, sa 13e en 16 courses en 2023, sa deuxième à Suzuka en 2022, ce n'était pas une course victorieuse, c'était une démonstration de force, et pour cela, il est célébré dans les journaux européens.

Daily Mail, Grande-Bretagne

La vengeance est mieux servie froidement ? Les preuves recueillies au Japon montrent que Max Verstappen n'y croit pas. Non, il s'agissait d'une ardente rédemption ! Sur l'asphalte brûlant de Suzuka, il a littéralement brûlé ses adversaires.

Guardian, Grande-Bretagne

Verstappen s'impose après un sans-faute sans opposition, alors qu'il avait déjà le nez en l'air au premier virage. Verstappen a eu le contrôle total, sa voiture était d'une classe à part.



BBC, Grande-Bretagne

Le Verstappen dominateur était à nouveau dans sa propre ligue. Sa performance de pilotage est digne de l'une des meilleures voitures de course de Formule 1 jamais construites.



Gazzetta dello Sport, Italie

Verstappen est le roi du Japon ! Singapour est oublié, Red Bull Racing est champion du monde. Max a été sans adversaire dès le départ. Cette voiture est une fusée. Mais maîtriser une fusée, demandez à Sergio Pérez, n'est pas un jeu d'enfant - sauf si vous êtes Max Verstappen.



La Stampa, Italie

Verstappen reprend les commandes et domine au Japon. Le champion du monde néerlandais règne en maître du départ à l'arrivée, ne laisse aucune chance à ses adversaires et offre une nouvelle joie à son équipe.



Tuttosport, Italie

Nouvelle performance dominante du pilote Red Bull Racing, qui ne laisse que des miettes à ses adversaires.



AS, Espagne

Verstappen donne des ailes à Red Bull Racing ! Les lumières des feux de départ se sont éteintes et les pilotes McLaren ont mis une grosse pression sur Verstappen. Piastri à l'intérieur, Norris à l'extérieur et Max au milieu. Mais le champion a repoussé la double attaque, a conservé sa première place et ... Fin ! Il a remporté le GP du Japon au virage 1.



El Mundo Deportivo, Espagne

Max Verstappen a tout raflé. Une fois de plus, il n'avait pas d'adversaire. A Suzuka, il est revenu à la normale et a détruit ses rivaux avec une énorme facilité. Le GP du Japon a été l'illustration parfaite de la saison du Néerlandais : ce fut une course parfaite.



Image, Allemagne

Grâce à Max Verstappen, Red Bul Racing serait en tête du championnat du monde par équipes même sans son coéquipier Sergio Pérez. En effet, comme plusieurs fois auparavant dans la saison, le compagnon d'écurie de Verstappen réalise une performance inférieure à la moyenne.



Express, Allemagne

Un Max Verstappen irrité est le meilleur des Max Verstappen. Après l'inexplicable effondrement de Red Bull Racing à Singapour, parfois commenté avec malice, le pilote de 25 ans a remporté le Grand Prix du Japon avec une nouvelle démonstration de sa classe exceptionnelle et a effacé tout doute : lui et Red Bull Racing restent la référence.





GP du Japon, circuit de Suzuka

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:30:58,421 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +19,387 sec.

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +36,494

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +43,998

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +49,376

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +50,221

07. George Russell (GB), Mercedes, +57,659

08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:14,725

09. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:19,678

10. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:23,155

11. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 tour

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 tour

13. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 tour

14. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 tour

15e Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 tour

Out

Alex Albon (T), Williams, dommages dus à une collision

Logan Sargeant (USA), Williams, dommages de collision

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, panne d'aileron arrière

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, dommages de collision

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, dommages de collision





Classement au championnat du monde (après 16 des 22 Grand Prix, y compris 3 des 6 sprints)

Pilote

01. Verstappen 400 points

02. Pérez 223

03. Hamilton 190

04. Alonso 174

05. Sainz 150

06. Leclerc 135

07. Norris 115

08. Russell 115

09. Piastri 57

10. Stroll 47

11. Gasly 46

12. Ocon 38

13. Albon 21

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 6

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. Sargeant 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0



Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 623 points

02. Mercedes 305

03. Ferrari 285

04. Aston Martin 221

05. McLaren 172

06. Alpine 84

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 5