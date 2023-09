Titolo mondiale Red Bull Racing: ecco come viene festeggiato Verstappen

Max Verstappen ha dato una dimostrazione a tutti in Giappone: "Volevo dimostrare che il nostro debole weekend di Singapore era solo un'eccezione alla regola", ha detto il 25enne olandese a Suzuka, "ero determinato a vincere di nuovo e ad assicurarmi così la vittoria nella Coppa Costruttori sul circuito del nostro partner motoristico Honda".

Non è presto detto: la 48esima vittoria di Max in un GP, la 13esima in 16 gare nel 2023, la seconda a Suzuka nel 2022, non è stata una vittoria, ma una dimostrazione di forza, e per questo è stato celebrato dai giornali europei.

Daily Mail, Regno Unito

La vendetta va servita fredda? Le prove raccolte in Giappone dimostrano che Max Verstappen non la pensa così. No, questa è stata una vendetta bollente! Ha letteralmente bruciato i suoi avversari sull'asfalto rovente di Suzuka.

Guardian, Regno Unito

Verstappen vince dopo una prestazione impeccabile e senza opposizione, dopo aver messo il naso davanti fin dalla prima curva. Verstappen aveva il controllo totale, la sua auto era di una classe a sé stante.



BBC, Gran Bretagna

Il campione in carica Verstappen si è dimostrato ancora una volta all'altezza della situazione. Le sue prestazioni di guida sono degne di una delle migliori auto da corsa di Formula 1 mai costruite.



Gazzetta dello Sport, Italia

Verstappen è il re del Giappone! Singapore è dimenticata, la Red Bull Racing è campione del mondo. Max non ha avuto avversari fin dall'inizio. Questa macchina è un razzo. Ma controllare un razzo, come fa Sergio Pérez, non è un gioco da ragazzi, a meno che non siate Max Verstappen.



La Stampa, Italia

Verstappen riprende il comando e domina in Giappone. Il campione del mondo olandese domina dall'inizio alla fine, non lasciando scampo agli avversari e regalando alla sua squadra un'altra gioia.



Tuttosport, Italia

La prossima prestazione dominante del pilota della Red Bull Racing, che lascia solo le briciole agli avversari.



AS, Spagna

Verstappen mette le ali alla Red Bull Racing! I semafori della griglia si spengono e i piloti della McLaren mettono Verstappen sotto forte pressione. Piastri all'interno, Norris all'esterno e Max al centro. Ma il campione ha respinto il doppio attacco, ha mantenuto il primo posto e... La fine! Ha vinto il GP del Giappone alla prima curva.



El Mundo Deportivo, Spagna

Max Verstappen ha fatto piazza pulita. Ancora una volta non ha avuto avversari. A Suzuka è tornato alla normalità e ha distrutto i suoi avversari con estrema facilità. Il GP del Giappone è stato l'esempio perfetto della stagione dell'olandese: una gara perfetta.



Immagine, Germania

Grazie a Max Verstappen, la Red Bul Racing sarebbe in testa al Campionato del Mondo a squadre anche senza il suo compagno di squadra Sergio Pérez. Perché, come già accaduto diverse volte nel corso della stagione, il compagno di scuderia di Verstappen ha mostrato una prestazione sotterranea.



Espresso, Germania

Un Max Verstappen irritato è il miglior Max Verstappen. Dopo l'inspiegabile e in parte gongolante crollo della Red Bull Racing a Singapore, il 25enne ha vinto il Gran Premio del Giappone con un'altra prestazione della sua classe extra e ha cancellato ogni dubbio: lui e la Red Bull Racing restano la misura di tutto.





GP del Giappone, Circuito di Suzuka

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:30:58.421 h

02 Lando Norris (GB), McLaren, +19,387 sec.

03 Oscar Piastri (AUS), McLaren, +36,494

04 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +43.998

05 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +49.376

06° Carlos Sainz (E), Ferrari, +50,221

07° George Russell (GB), Mercedes, +57.659

08 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:14.725

09 - Esteban Ocon (F), Alpine, +1:19.678

10° Pierre Gasly (F), Alpine, +1:23.155

11° Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 giro

12° Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 giro

13° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 giro

14° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 giro

15° Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 giro

Fuori

Alex Albon (T), Williams, danni da collisione

Logan Sargeant (USA), Williams, danno da collisione

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, rottura dell'ala posteriore

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, danno da collisione

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, danno da collisione





Classifica del Campionato del mondo (dopo 16 Gran Premi su 22, inclusi 3 sprint su 6)

Piloti

01 Verstappen 400 punti

02. Pérez 223

03. Hamilton 190

04. Alonso 174

05. Sainz 150

06. Leclerc 135

07 Norris 115

08. Russell 115

09° Piastri 57

10° Stroll 47

11° Gasly 46

12° Ocon 38

13° Albon 21

14° Hülkenberg 9

15° Bottas 6

16° Zhou 4

17° Tsunoda 3

18° Magnussen 3

19° Lawson 2

20° Sargeant 0

21 De Vries 0

22° Ricciardo 0



Coppa Costruttori

01. Red Bull Racing 623 punti

02. Mercedes 305

03. Ferrari 285

04. Aston Martin 221

05. McLaren 172

06. Alpine 84

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlfaTauri 5