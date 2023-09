Título do Campeonato do Mundo Red Bull Racing: É assim que Verstappen é celebrado

Max Verstappen mostrou a todos no Japão: "Eu queria provar que nosso fraco fim de semana em Cingapura foi apenas a exceção à regra", disse o holandês de 25 anos em Suzuka, "Eu estava determinado a vencer novamente e, assim, garantir a vitória na Copa dos Construtores no circuito de nosso parceiro de motor Honda."

A 48ª vitória de Max num GP, a 13ª em 16 corridas em 2023, a segunda em Suzuka em 2022, não foi uma vitória, foi uma demonstração de força, e por isso está a ser celebrado nos jornais europeus.

Daily Mail, Reino Unido

A vingança serve-se melhor fria? As provas recolhidas no Japão mostram que Max Verstappen não acredita nisso. Não, esta foi uma vingança a quente! Ele literalmente queimou os seus adversários no asfalto escaldante de Suzuka.

Guardian, Reino Unido

Verstappen vence depois de uma atuação impecável, sem oposição, depois de ter colocado o nariz na frente desde a primeira curva. Verstappen estava em total controlo, o seu carro estava numa classe própria.



BBC, Grã-Bretanha

O atual campeão Verstappen esteve novamente na sua própria liga. O seu desempenho de condução é digno de um dos melhores carros de corrida de Fórmula 1 alguma vez construídos.



Gazzetta dello Sport, Itália

Verstappen é o rei do Japão! Singapura está esquecida, a Red Bull Racing é campeã do mundo. Max não teve adversário desde o início. Este carro é um foguetão. Mas controlar um foguetão, veja-se o caso de Sergio Pérez, não é uma brincadeira de crianças - a não ser que se seja Max Verstappen.



La Stampa, Itália

Verstappen assume novamente o comando e domina no Japão. O campeão do mundo holandês domina do princípio ao fim, não dando qualquer hipótese aos seus adversários e dando mais um presente à sua equipa.



Tuttosport, Itália

O próximo desempenho dominante do piloto da Red Bull Racing, que deixa apenas migalhas para os seus adversários.



AS, Espanha

Verstappen dá asas à Red Bull Racing! As luzes da grelha apagaram-se e os pilotos da McLaren colocaram Verstappen sob forte pressão. Piastri por dentro, Norris por fora e Max no meio. Mas o campeão defende-se do duplo ataque, mantém o primeiro lugar e ... O fim! Ele venceu o GP do Japão na curva 1.



El Mundo Deportivo, Espanha

Max Verstappen limpou tudo. Mais uma vez não teve adversário. Em Suzuka voltou à normalidade e destruiu os seus rivais com uma facilidade tremenda. O GP do Japão foi o exemplo perfeito da época do holandês: foi uma corrida perfeita.



Imagem, Alemanha

Graças a Max Verstappen, a Red Bul Racing lidera o Campeonato do Mundo de Equipas, mesmo sem o seu colega de equipa Sergio Pérez. Porque, como já aconteceu várias vezes durante a época, o companheiro de Verstappen mostra um desempenho clandestino.



Express, Alemanha

Um Max Verstappen irritado é o melhor Max Verstappen. Depois do inexplicável e parcialmente comentado colapso da Red Bull Racing em Singapura, o piloto de 25 anos venceu o Grande Prémio do Japão com mais um desempenho da sua classe extra e eliminou qualquer dúvida: ele e a Red Bull Racing continuam a ser a medida de todas as coisas.





GP do Japão, Circuito de Suzuka

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:30:58.421 h

02 Lando Norris (GB), McLaren, +19,387 s

03 Oscar Piastri (AUS), McLaren, +36,494

04º Charles Leclerc (MC), Ferrari, +43,998

05 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +49,376

06º Carlos Sainz (E), Ferrari, +50,221

07º George Russell (GB), Mercedes, +57,659

08 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:14.725

09 - Esteban Ocon (F), Alpine, +1:19.678

10º Pierre Gasly (F), Alpine, +1:23.155

11º Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 volta

12º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 volta

13º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 volta

14º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 volta

15º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 volta

Saída

Alex Albon (T), Williams, danos de colisão

Logan Sargeant (EUA), Williams, danos causados por colisão

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, falha na asa traseira

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, danos por colisão

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, danos por colisão





Classificação do Campeonato do Mundo (após 16 de 22 Grandes Prémios, incluindo 3 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 400 pontos

02 Pérez 223

03. Hamilton 190

04. Alonso 174

05. Sainz 150

06. Leclerc 135

07 Norris 115

08. Russell 115

09º Piastri 57

10º Stroll 47

11º Gasly 46

12º Ocon 38

13º Albon 21

14º Hülkenberg 9

15º Bottas 6

16º Zhou 4

17º Tsunoda 3

18º Magnussen 3

19º Lawson 2

20º Sargeant 0

21 De Vries 0

22º Ricciardo 0



Taça dos Construtores

01º Red Bull Racing 623 pontos

02 Mercedes 305

03. Ferrari 285

04. Aston Martin 221

05. McLaren 172

06. Alpine 84

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 5