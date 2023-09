Kevin Magnussen su Sergio Pérez: "Pura disperazione".

Il pilota della Red Bull Racing Sergio Pérez si è reso protagonista di una pessima prestazione a Suzuka e non è riuscito a conquistare alcun punto in campionato. Il pilota della Haas Kevin Magnussen ha detto del messicano: "Il suo attacco era pura disperazione".

Le differenze non potrebbero essere più estreme alla Red Bull Racing: Max Verstappen è volato verso la vittoria con un'altra prestazione impeccabile, assicurando alla sua scuderia una vittoria anticipata nella Coppa Costruttori. Sergio Pérez, invece, è rimasto intrappolato alla partenza, rompendo l'ala anteriore, e nella sua corsa per recuperare, il messicano ha attaccato il pilota della Haas Kevin Magnussen da una posizione impossibile - collisione di nuovo, auto troppo danneggiata per finire. Nessun punto in campionato.

Pérez ha ricevuto anche una penalità di cinque secondi dai commissari di gara per il fallo su Magnussen, e solo perché la RBR ha mandato il sei volte vincitore del GP di nuovo in pista per scontare la penalità, Sergio ha evitato un trasferimento di penalità in Qatar.

Kevin Magnussen è stato molto criticato dopo la gara: "Pérez ha rovinato la mia gara. È andato a sbattere contro la mia macchina. Il suo attacco contro di me era pura disperazione. Ha spinto la mia macchina in testacoda, sono dovuto rientrare ai box senza preavviso e, ovviamente, è stata la fine della mia possibilità di ottenere punti".

"È una magra consolazione che abbia rovinato tutto anche per se stesso. Il fatto è che non si può attaccare da così lontano. Non so cosa gli sia passato per la testa".





GP del Giappone, Circuito di Suzuka

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:30:58.421 h

02 Lando Norris (GB), McLaren, +19.387 sec.

03 Oscar Piastri (AUS), McLaren, +36,494

04 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +43.998

05 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +49.376

06° Carlos Sainz (E), Ferrari, +50,221

07° George Russell (GB), Mercedes, +57.659

08 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:14.725

09 - Esteban Ocon (F), Alpine, +1:19.678

10° Pierre Gasly (F), Alpine, +1:23.155

11° Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 giro

12° Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 giro

13° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 giro

14° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 giro

15° Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 giro

Fuori

Alex Albon (T), Williams, danni da collisione

Logan Sargeant (USA), Williams, danno da collisione

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, rottura dell'ala posteriore

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, danno da collisione

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, danno da collisione





Classifica del Campionato del mondo (dopo 16 Gran Premi su 22, inclusi 3 sprint su 6)

Piloti

01 Verstappen 400 punti

02. Pérez 223

03. Hamilton 190

04. Alonso 174

05. Sainz 150

06. Leclerc 135

07 Norris 115

08. Russell 115

09° Piastri 57

10° Stroll 47

11° Gasly 46

12° Ocon 38

13° Albon 21

14° Hülkenberg 9

15° Bottas 6

16° Zhou 4

17° Tsunoda 3

18° Magnussen 3

19° Lawson 2

20° Sargeant 0

21 De Vries 0

22° Ricciardo 0



Coppa Costruttori

01. Red Bull Racing 623 punti

02. Mercedes 305

03. Ferrari 285

04. Aston Martin 221

05. McLaren 172

06. Alpine 84

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlfaTauri 5