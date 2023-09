Kevin Magnussen sobre Sergio Pérez: "Puro desespero".

O piloto da Red Bull Racing, Sergio Pérez, teve um mau desempenho em Suzuka e não conseguiu marcar nenhum ponto no campeonato. O piloto da Haas, Kevin Magnussen, diz sobre o mexicano: "O seu ataque foi puro desespero".

por Mathias Brunner - Automatic translation from German

As diferenças não podiam ser mais extremas na Red Bull Racing: Max Verstappen voou para a vitória com mais uma prestação irrepreensível, garantindo à sua equipa uma vitória antecipada na Taça de Construtores. Sergio Pérez, por outro lado, ficou preso na largada, quebrando a asa dianteira, e em sua corrida para recuperar o atraso, o mexicano atacou o piloto da Haas Kevin Magnussen de uma posição impossível - colisão novamente, carro muito danificado para terminar. Sem pontos no campeonato.

Pérez também recebeu uma penalização de cinco segundos dos comissários de pista pela falta sobre Magnussen, e foi apenas porque a RBR mandou o seis vezes vencedor do GP para a pista novamente para cumprir a penalização que Sergio evitou uma transferência de penalização no Qatar.

Kevin Magnussen foi muito criticado após a corrida: "Pérez arruinou minha corrida. Ele foi contra o meu carro. O ataque dele contra mim foi puro desespero. Ele empurrou o meu carro para um pião, tive de ir às boxes sem estar previsto e, claro, foi o fim da minha hipótese de ganhar pontos."

"Não serve de consolação o facto de ele também ter arruinado tudo para si próprio. O facto é que não se pode atacar de tão longe. Não sei o que ele estava a pensar."





GP do Japão, Circuito de Suzuka

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:30:58.421 h

02 Lando Norris (GB), McLaren, +19,387 s

03 Oscar Piastri (AUS), McLaren, +36,494

04º Charles Leclerc (MC), Ferrari, +43,998

05 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +49,376

06º Carlos Sainz (E), Ferrari, +50,221

07º George Russell (GB), Mercedes, +57,659

08 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:14.725

09 - Esteban Ocon (F), Alpine, +1:19.678

10º Pierre Gasly (F), Alpine, +1:23.155

11º Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 volta

12º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 volta

13º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 volta

14º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 volta

15º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 volta

Saída

Alex Albon (T), Williams, danos de colisão

Logan Sargeant (EUA), Williams, danos causados por colisão

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, falha na asa traseira

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, danos por colisão

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, danos por colisão





Classificação do Campeonato do Mundo (após 16 de 22 Grandes Prémios, incluindo 3 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 400 pontos

02 Pérez 223

03. Hamilton 190

04. Alonso 174

05. Sainz 150

06. Leclerc 135

07 Norris 115

08. Russell 115

09º Piastri 57

10º Stroll 47

11º Gasly 46

12º Ocon 38

13º Albon 21

14º Hülkenberg 9

15º Bottas 6

16º Zhou 4

17º Tsunoda 3

18º Magnussen 3

19º Lawson 2

20º Sargeant 0

21 De Vries 0

22º Ricciardo 0



Taça dos Construtores

01º Red Bull Racing 623 pontos

02 Mercedes 305

03. Ferrari 285

04. Aston Martin 221

05. McLaren 172

06. Alpine 84

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 5