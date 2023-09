Carlos Sainz sobre Mercedes: "Ha sido divertidísimo".

El piloto de Ferrari Carlos Sainz se aseguró la victoria en Singapur gracias a un golpe maestro táctico. No le sorprendió una semana después cómo eso se utilizaría en su contra en Japón.

La victoria de Carlos Sainz en el GP nocturno de Singapur fue ante todo una cosa: muy inteligente. El piloto de Ferrari se aseguró su segundo triunfo en la Fórmula 1 (tras el de Silverstone 2022) con un golpe de genio táctico.

El líder Sainz fue lo suficientemente inteligente como para mantener la diferencia con su rival Lando Norris en el McLaren por debajo de un segundo en la parte final de la carrera para que el inglés pudiera pinchar el alerón trasero de su coche. Sin embargo, Sainz condujo tan rápido en los puntos cruciales del difícil trazado de Singapur que Norris no pudo lanzar un ataque decisivo.

Sainz pensaba más en el avance de los Mercedes de George Russell y Lewis Hamilton que en el de su compañero Lando. En términos de velocidad pura, Ferrari y McLaren eran inferiores a Mercedes en esta fase de la carrera, pero como Norris pudo pilotar con un alerón plano, la persecución de Russell por detrás de su compatriota se acabó.

Los neumáticos del Mercedes de Russell se degradaron rápidamente, al final George incluso se salió de la pista, y Lewis Hamilton tampoco pudo encontrar la receta para seguir avanzando. Sainz triunfó.

En la última parte del GP de Japón, todo sucedió al revés: Hamilton, en 5ª posición, frenó para dejar que George Russell se acercara y dar a su compatriota británico la oportunidad de pinchar el alerón trasero del Mercedes, porque Russell tenía que defenderse de Sainz. La diferencia con el GP de Singapur: Carlos seguía pasando.



"Fue realmente divertidísimo", me dijo el madrileño de 29 años tras la carrera sobre el planteamiento de Hamilton. "Pude ver a Lewis sacando velocidad para dejar que Russell adelantara. Pero la cosa no salió bien porque inmediatamente me lancé a por George. Fue divertido hacerlo. Pero casi sentí mi propio truco".



Sainz acabó finalmente sexto justo por detrás de Hamilton, con Russell séptimo.





GP de Japón, Circuito de Suzuka

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:30:58.421 h

02 Lando Norris (GB), McLaren, +19.387 seg.

03 Oscar Piastri (AUS), McLaren, +36.494

04º Charles Leclerc (MC), Ferrari, +43.998

05º Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +49.376

06º Carlos Sainz (E), Ferrari, +50.221

07º George Russell (GB), Mercedes, +57,659

08º Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:14.725

09º Esteban Ocon (F), Alpine, +1:19.678

10º Pierre Gasly (F), Alpine, +1:23.155

11º Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 vuelta

12º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 vuelta

13º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 vuelta

14º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 vuelta

15º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 vuelta

Fuera

Alex Albon (T), Williams, daños por colisión

Logan Sargeant (USA), Williams, daños por colisión

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, fallo en el alerón trasero

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, daños por colisión

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, daños por colisión





Clasificación del Campeonato del Mundo (tras 16 de 22 Grandes Premios, incl. 3 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 400 puntos

02. Pérez 223

03. Hamilton 190

04. Alonso 174

05. Sainz 150

06. Leclerc 135

07. Norris 115

08. Russell 115

09º Piastri 57

10º Stroll 47

11º Gasly 46

12º Ocon 38

13º Albon 21

14º Hülkenberg 9

15º Bottas 6

16º Zhou 4

17º Tsunoda 3

18º Magnussen 3

19º Lawson 2

20º Sargeant 0

21 De Vries 0

22º Ricciardo 0



Copa de Constructores

01º Red Bull Racing 623 puntos

02. Mercedes 305

03. Ferrari 285

04. Aston Martin 221

05. McLaren 172

06. Alpine 84

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 5